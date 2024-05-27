У яких містах українці найчастіше орендують житло подобово

Внутрішній туризм досить поширене явище серед українців. Є міста, де подобова оренда дуже популярна, особливо на вихідні.

Аналітики платформи "OLX Україна" назвали три міста, які є найпопулярнішими серед українців для подобової оренди. Експерти визначили лідерів за кількістю відгуків на відповідні оголошення, повідомляє Нерухомість 24.

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Найпопулярніші міста для подобової оренди

На першому місці за кількістю відгуків – Київ. У травні на OLX розмістили 2 458 оголошень з пропозицією подобової оренди квартир і будинків. Орендодавці отримали аж 41 302 відгуки.

Орендувати квартиру в Києві коштує в середньому 900 гривень за добу, а будинок – 8 тисяч гривень за добу.

На другому місці – культурна столиця Львів. Цього місяця з'явилося 1 171 оголошення про подобову оренду квартир і будинків, на які користувачі залишили 17 141 відгук. Середня вартість подобової оренди – 900 гривень за квартиру та 2 500 гривень за будинок.

Одеса – третє найпопулярніше місто. У травні на OLX розмістили 1 350 оголошень з пропозицією орендувати подобово квартиру чи будинок. У середньому це коштує 700 гривень для квартири та 4 500 гривень для будинку.

Активно орендують житло в курортних селах і містечках

У травні українці частіше відпочивають на карпатських курортах. Зокрема, у Яремчому та Микуличині подобова оренда дуже популярна. Орендодавці та посередники опублікували 203 оголошення цього місяця й отримали на них майже 2 тисячі відгуків.

Орендувати житло в Яремче коштує приблизно 1 500 гривень за добу, а в Микуличині – 2 200 грн.

У популярному Славському, що на Львівщині, оголошень менше. На 67 пропозицій користувачі залишили 686 відгуків. Середня вартість оренди будинку там становить 1 800 гривень.