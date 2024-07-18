Як з'ясувалося, забудовник порушив багато будівельних стандартів. Саме через це незалежні сертифіковані експерти оцінили його лише в одне євро.

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Сім'я придбала будинок, який тепер треба розібрати

У 2018 році Марк та його дружина Дейлі придбали будинок за 327 тисяч євро. Вони ще навіть не заселилися, а вже виникло багато проблем.

Незалежні сертифіковані експерти кажуть, що якби цих дефектів не було, то житло коштувало б 392 тисячі євро. Та, з огляду на ситуацію, вони оцінюють його в 1 євро. Тепер будинок треба розібрати до основи.

Марк та Дейлі кажуть, що з ними "поводяться як з ідіотами". Подружжя вимагає від забудовника, щоб той викупив будинок за ринковою вартістю.

Знайшли буквально сотні недоліків – навіть ремонт зробили неправильно. Спочатку помітили тонку тріщину, потім прорвало каналізаційну трубу,

– розповів Марк.



Власники виявили багато недоліків одразу після купівлі / Фото Supplied

Оцінювачі помітили, що в будинку погана гідроізоляція, через що протікає вода. А до того ще й неякісна стяжка на підлозі, неправильно вставлені вікна, пошкоджені конструкційні балки перекриття.

Перший поверх доведеться розбирати до обшивки, перекриття замінити й, цілком ймовірно, в ході робіт проявляться інші дефекти, що потребуватимуть ремонту,

– зазначено у звіті.

Пара хоче справедливості, тому подала на забудовника до суду. Як з'ясувалося, не лише вони. Інші мешканці в цьому комплексі також мають проблеми зі своєю нерухомістю.

Зі свого боку представник забудовника сказав, що "ми намагаємося зробити все правильно з першого разу, але іноді трапляються помилки, які стараємось виправити якнайшвидше".