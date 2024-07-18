Как выяснилось, застройщик нарушил многие строительные стандарты. Именно поэтому независимые сертифицированные эксперты оценили его только в одно евро.

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Семья приобрела дом, который теперь надо разобрать

В 2018 году Марк и его жена Дейли приобрели дом за 327 тысяч евро. Они еще даже не заселились, а уже возникло много проблем.

Независимые сертифицированные эксперты говорят, что если бы этих дефектов не было, то жилье стоило бы 392 тысячи евро. И, учитывая ситуацию, они оценивают его в 1 евро. Теперь дом надо разобрать до основания.

Марк и Дейли говорят, что с ними "обращаются как с идиотами". Супруги требуют от застройщика, чтобы тот выкупил дом по рыночной стоимости.

Нашли буквально сотни недостатков – даже ремонт сделали неправильно. Сначала заметили тонкую трещину, потом прорвало канализационную трубу,

– рассказал Марк.



Владельцы обнаружили много недостатков сразу после покупки / Фото Supplied

Оценщики заметили, что в доме плохая гидроизоляция, из-за чего протекает вода. А к тому же еще и некачественная стяжка на полу, неправильно вставленные окна, повреждены конструкционные балки перекрытия.

Первый этаж придется разбирать до обшивки, перекрытия заменить и, вполне вероятно, в ходе работ проявятся другие дефекты, требующие ремонта,

– указано в отчете.

Пара хочет справедливости, поэтому подала на застройщика в суд. Как выяснилось, не только они. Другие жители в этом комплексе также имеют проблемы со своей недвижимостью.

Со своей стороны представитель застройщика сказал, что "мы стараемся сделать все правильно с первого раза, но иногда случаются ошибки, которые стараемся исправить как можно быстрее".