Щасливі, хоч і миються в річці: як пара живе у власноруч облаштованому фургоні

Подружжя вирішило змінити свій спосіб життя на кочівний. Пара придбала фургон і облаштувала там просто неймовірне сімейне гніздечко.

Лора та Аарон не хотіли платити за оренду чи іпотеку, тому вирішили жити на колесах. Чоловік з дружиною змушені митися в річці та добувати їжу, але кажуть, що воно того варте.

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Пара розповіла про життя у фургоні

Усе почалося з того, що авантюрна пара, обоє художники, заощадила 10 000 фунтів стерлінгів. На ці гроші Лора та Аарон вирішили купити фургон. Коштів вистачило і на ремонт, і на шестимісячну подорож.

Фургон на житло чоловік з дружиною переоблаштовували з нуля: "Ми хотіли, щоб наш фургон був схожий на кабіну всередині, тому використали всі перероблені та вживані матеріали".

Інтер'єр просто казковий: дивіться відео

На відео видно, що дах помаранчевого фургона вкритий дерев'яними панелями, розташованими по діагоналі. Кухонна зона продовжує стиль природного дизайну, з рослинами в горщиках і плетеними кошиками. У подружжя є висувна газова плита, щоб готувати їжу на природі, і сонячна панель на даху. Також видно дуже затишне спальне місце.

На жаль, у фургоні Лори та Аарона немає душу, тож вони миються у річках. Попри це, багато користувачів тіктока написали, що життя подружжя -- це їхня мрія.

"Я дуже хочу цього життя", "Це буквально все, що я хочу", "Я хочу, щоб це було моїм майбутнім", – поділилися користувачі.