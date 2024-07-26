Лора и Аарон не хотели платить за аренду или ипотеку, поэтому решили жить на колесах. Мужчина с женой вынуждены мыться в реке и добывать пищу, но говорят, что оно того стоит.

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Пара рассказала о жизни в фургоне

Все началось с того, что авантюрная пара, оба художники, сэкономила 10 000 фунтов стерлингов. На эти деньги Лора и Аарон решили купить фургон. Средств хватило и на ремонт, и на шестимесячное путешествие.

Фургон на жилье муж с женой переоборудовали с нуля: "Мы хотели, чтобы наш фургон был похож на кабину внутри, поэтому использовали все переработанные и бывшие в употреблении материалы".

Интерьер просто сказочный: смотрите видео

На видео видно, что крыша оранжевого фургона покрыта деревянными панелями, расположенными по диагонали. Кухонная зона продолжает стиль природного дизайна, с растениями в горшках и плетеными корзинами. У супругов есть выдвижная газовая плита, чтобы готовить еду на природе, и солнечная панель на крыше. Также видно очень уютное спальное место.

К сожалению, в фургоне Лоры и Аарона нет душа, поэтому они моются в реках. Несмотря на это, многие пользователи тиктока написали, что жизнь супругов – это их мечта.

"Я очень хочу этой жизни", "Это буквально все, что я хочу", "Я хочу, чтобы это было моим будущим", – поделились пользователи.