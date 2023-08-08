У кожного з нас є звички, які перешкоджають прибирати ефективніше. Настав час позбутися їх, щоб не створювати безлад у домі на постійній основі.

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Американська експертка з прибирання Кеті Беррі назвала найпоширеніші погані звички. Якщо ви позбудетеся хоча б двох із них, то ваш дім вже стане чистішим.

Накопичуєте папір

Копії різних документів, чеки, зошити, журнали, газети – усе це має здатність накопичуватися і захаращувати простір. Не допускайте цього. Виділіть одне місце для всіх паперів десь у тумбі. Це може бути в домашньому офісі, якщо він є, спальні або навіть в коридорі.

До того ж принаймні раз на тиждень перебирайте їх, що треба – складайте, а весь непотріб – викидайте.

Залишаєте мокрі рушники та штори для душу зібраними в пучок

Якщо хочете менше часу проводити у ванній, відчищаючи цвіль, то не залишайте мокрі штори для душу зібраними в купу, а мокрі рушники – купою на підлозі.

"Обов'язково розтягуйте шторки для душу з обох боків, щоб повітря могло проникати та сприяти висиханню. Це зменшить вогкість, а відтак появу цвілі. Що стосується мокрих рушників на підлозі, то вони з часом створюють сморід, а також приваблюють шкідників", – зазначає експертка Кеті Беррі.

Це одна з найпростіших шкідливих звичок. Закриваючи завісу для душу після кожного використання, вона швидше висихатиме та перешкоджатиме розвитку цвілі . Розвісивши вологі рушники для висихання, ви отримаєте другий чи третій раз і полегшите прання .

Складаєте багато брудного посуду в раковині

По-перше, купа брудного посуду створює безлад на кухні. По-друге, раковина стає ідеальним середовищем для розмноження бактерій. Навчіться мити посуд одразу після сніданку чи обіду. Це також зекономить вам час.

Накопичуєте їжу в холодильнику

Якщо ви знаєте, що не їстимете ті чи інші продукти, то навіщо тримати їх у холодильнику? Продукти, що зберігаються неправильно, сприяють розвитку цвілі та бактерій. Окрім того, очищення холодильника стає набагато складнішим, ніж воно повинно бути.

Залишаєте ліжко незастеленим

Навіть якщо ваша спальня охайна й чиста, незастелене ліжко робить її безладною. Застеляти ліжко щоранку – це звичка, яка допоможе підтримувати порядок.

Якщо на вашому ліжку багато подушок чи покривал, заховайте їх і більше не використовуйте. Це також виглядає неохайно та ще й додає зайвої роботи.