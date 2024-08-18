Колосальний проєкт: покинутий аеропорт перетворять на місто для 55 тисяч жителів

Колишній аеропорт Downsview в Торонто готують до реконструкції. Там створять унікальне місто для 55 000 мешканців.

Це колосальний проєкт, вартість якого становить 22 мільярди доларів. Особливістю міста стане оригінальна інфраструктура аеропорту, яку планують інтегрувати в нове поселення.

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Нове місто замість аеропорту

Частиною міста стануть 11 ангарів для літаків, а також злітно-посадкова смуга. Остання стане пішохідною набережною з модними магазинами, кафе, внутрішніми двориками, школами та навіть бібліотекою.

Важко зробити так, щоб все виглядало автентичною, тож ми дійсно вирішили спертися на аерокосмічну спадщину,

– каже генеральний директор компанії-забудовника Дерек Горінг.

За планом, має з'явитися понад 2,6 мільйона квадратних метрів житлової площі та 650 тисяч квадратів комерційної нерухомості.



Місто на 55 тисяч жителів / Фото Northcrest Development

Майбутнє місто охопить сім окремих районів і буде розширюватися протягом наступних 30 років. Це зробить його одним з найбільших проєктів у сфері нерухомості в історії Канади.



Аеропорт Downsview, який відкрився в 1929 році, має багату історію. Під час Другої світової війни його використовували як військово-повітряну базу, пізніше – як випробувальний майданчиком для авіакомпанії.

У 2018 році летовище продали за колосальні 635 мільйонів доларів. Спочатку забудовник розглядав можливість знести хотів знести все, але дійшов висновку, що збереження історії може стати ключем до успіху.