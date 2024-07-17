Мандрівниця відпочивала на острові Сардинія та спочатку була єдиною гостею. Про готель вона зняла відео й показала його в тіктоці.

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Покинутий готель на Сардинії, де є лише відвідувачі

Жінка показала старомодні інтер'єри готелю, а також розповіла, що була єдиною гостею та майже не бачила працівників.

Тут жила лише я. Щойно приїхали кілька джентльменів, які забронювали номер заздалегідь, але їх навіть ніхто не зустрів, бо тут ані душі,

– поділилася тіктокерка.

За словами блогерки, коли їй вручали ключ, то попередили, що "все буде зачинено". Та вона навіть не думала, що в готелі буде пусто. Клієнтка сподівалася, що ресторан на першому поверсі запрацює, але не судилося.

Жінка також показала свій номер: "Це схоже на типову кімнату в будинку моєї бабусі. Всі інші номери відкриті й немає жодної охорони. Погодьтесь, це якийсь сюрреалізм".

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Жінка показувала готель новим мешканцям

Оскільки готель був пустий, а прибули нові відвідувачі, блогерка намагалася зв'язатися з працівниками. Слухавку взяв чоловік і сказав, що це вона має показати клієнтам їхню кімнату.

Вони приїхали, але все було зачинено – кафетерій, ресторан. Аби з'ясувати, у чому проблема, я запропонувала за номером цього готелю, вказаним в інформаційних довідках. Слухавку підняв якийсь хлопець і сказав, що нові гості мають поселитися у номері 109, який розташований нагорі, й попросив мене провести їх,

– розповіла жінка.

У коментарях користувачі активно обговорюють ситуацію: хтось каже блогерці виселятися, бо сервіс жахливий. А хтось кепкує, кажучи, що точно треба тікати геть, бо ще консьєржем там залишиться.