Путешественница отдыхала на острове Сардиния и сначала была единственной гостьей. Об отеле она сняла видео и показала его в тиктоке.

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Заброшенный отель на Сардинии, где есть только посетители

Женщина показала старомодные интерьеры отеля, а также рассказала, что была единственной гостьей и почти не видела работников.

Здесь жила только я. Только что приехали несколько джентльменов, которые забронировали номер заранее, но их даже никто не встретил, потому что здесь ни души,

– поделилась тиктокерка.

По словам блогера, когда ей вручали ключ, то предупредили, что "все будет закрыто". Но она даже не думала, что в отеле будет пусто. Клиентка надеялась, что ресторан на первом этаже заработает, но не суждено было.

Женщина также показала свой номер: "Это похоже на типичную комнату в доме моей бабушки. Все остальные номера открыты и нет никакой охраны. Согласитесь, это какой-то сюрреализм".

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Женщина показывала отель новым жителям

Поскольку отель был пустой, а прибыли новые посетители, блогерша пыталась связаться с работниками. Трубку взял мужчина и сказал, что это она должна показать клиентам их комнату.

Они приехали, но все было закрыто – кафетерий, ресторан. Чтобы выяснить, в чем проблема, я предложила по номеру этого отеля, указанным в информационных справках. Трубку поднял какой-то парень и сказал, что новые гости должны поселиться в номере 109, который расположен наверху, и попросил меня провести их,

– рассказала женщина.

В комментариях пользователи активно обсуждают ситуацию: кто-то говорит блогеру выселяться, потому что сервис ужасный. А кто-то смеется, говоря, что точно надо бежать прочь, потому что еще консьержем там останется.