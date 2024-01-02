Експерти радять замінити три речі у спальні, які суттєво впливають на її вигляд. Цікаво, що для цих оновлень часто навіть не потрібно нічого купувати, бо дещо можна знайти у своєму домі, наприклад, нову лампу.

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Змініть освітлення

Іноді ми настільки звикаємо бачити щось в одній кімнаті, що перестаємо це помічати. Проте заміна лампи або абажура може освіжити приміщення.

Заміна нейтральних ламп на щось кольорове або навіть зміна абажурів може кардинально вплинути на атмосферу та створити абсолютно новий образ,

– каже дизайнерка Кеті Кертіс.

Перевірте також свої лампочки – у спальні принаймні частина освітлення має бути слабкою і теплою. Якщо ж у вашій кімнаті переважає холодне і яскраве світло, то це потрібно змінити.

Подбайте про нову постіль

Постіль – це насправді один із головних акцентів в інтер'єрі спальні, який легко змінити. Якщо у вас нейтральна тканина без принту, то подумайте про те, щоб додати трохи барв. Якщо у вас на ліжку немає декоративних подушок, то спробуйте прикрасити ними спальне місце.

Спальня з цікавою квітчастою постіллю / Фото Farrow & Ball

Повісьте нові штори

Обробку вікон у спальні часто ігнорують, однак, якщо ви заміните штори чи тюлі, то одразу помітите різницю.

"Заміна штор на нові завіси красивого відтінку – це справді суттєве оновлення і доповнення до дизайну інтер'єру. Окрім того, це гарна прикраса для стін, щоб вони не здавалися такими великими та пустими", – підказує американська дизайнерка Дженіфер Волтер.