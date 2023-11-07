Шпалери чи декоративна штукатурка: дізнайтеся, що краще для вас

Під час ремонту ми багато думаємо про те, яке покриття для стін вибрати. Дуже часто господарі вагаються саме над шпалерами та декоративною штукатуркою.

Будівельник та експерт Андрій Леснік назвав переваги й недоліки і шпалер, і штукатурки. Він каже, що вибір того чи іншого типу покриття залежить від наших потреб. Та водночас експерт поділився думками щодо власного потенційного вибору, що також вам може допомогти.

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Що краще: шпалери чи декоративна штукатурка

Перше, що треба знати про шпалери, – це найбюджетніший варіант покриття стін. Вони універсальні, досить екологічні, їх легко клеїти. Зі шпалерами можна впоратися навіть самостійно. А ще їх легко замінити, якщо потрібно.

Шпалер є багато на будь-який смак. Зараз можна знайти безліч дизайнів з різними візерунками, які підійдуть під ваш стиль інтер'єру. Проте є і певні недоліки. Шпалери легко пошкодити, вони накопичують пилюку й вбирають запахи, а також чутливі до вологи.

Що стосується декоративної штукатурки, то експерт каже, що цей варіант надійніший та довговічний. Тобто, на відміну від шпалер це покриття прослугує довше. Штукатурка не боїться вологи і не вбирає запахів. Серед недоліків штукатурки: дорого коштує й довго сохне, що впливає на тривалість ремонту.

Андрій Леснік каже, що в спальні він радив би клеїти шпалери, щоб у кімнатні було затишно. Натомість для вітальні чи кухні експерт рекомендує використати штукатурку, бо це кімнати з високою прохідністю.

В спальні я би клеїв шпалери там затишніше і стіни не такі контактні, як у кухні чи вітальні. А у них я б робив декоративку, особливо якщо у вас дітвора,

– пише експерт.

Фахівець дає гарну пораду на випадок, якщо ви заплуталися і попри все не знаєте, що обрати. Він каже, що краще просто пофарбувати стіни. Це практично, на роки і завжди в тренді.