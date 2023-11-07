Строитель и эксперт Андрей Лесник назвал преимущества и недостатки обоев и штукатурки. Он говорит, что выбор того или иного типа покрытия зависит от потребностей. В то же время эксперт поделился мнениями о собственном потенциальном выборе, что также может помочь.

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Что лучше: обои или декоративная штукатурка

Первое, что нужно знать об обоях, – это самый бюджетный вариант покрытия стен. Они универсальны, достаточно экологичны, их легко клеить. С обоями можно справиться даже самостоятельно. А еще их легко заменить, если нужно.

Обоев много на любой вкус. Сейчас можно найти множество дизайнов с разными узорами, которые подойдут под ваш стиль интерьера. Однако есть и некоторые недостатки. Обои легко повредить, они накапливают пыль и впитывают запахи, а также чувствительны к влаге.

Что касается декоративной штукатурки, то эксперт говорит, что этот вариант более надежный и долговечный. То есть в отличие от обоев это покрытие прослужит дольше. Штукатурка не боится влаги и не впитывает запахи. Среди недостатков штукатурки дорого стоит и долго сохнет, что влияет на продолжительность ремонта.

Андрей Лесник говорит, что в спальне он советовал бы клеить обои, чтобы в комнате было уютно. Для гостиной или кухни эксперт рекомендует использовать штукатурку, потому что это комнаты с высокой проходимостью.

В спальне я бы клеил обои там уютнее и стены не так контактны, как в кухне или гостиной. А у них я бы делал декоративку, особенно если у вас детишки,

– пишет эксперт.

Специалист дает хороший совет на случай, если вы запутались и при всем не знаете, что выбрать. Он говорит, что лучше просто выкрасить стены. Это практически на годы и всегда в тренде.