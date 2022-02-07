Покупці української нерухомості повинні пройти податкову перевірку: деталі

Перед підписанням угоди щодо купівлі житла, Державна податкова служба перевірятиме відомості про фізособу. Розповідаємо про порядок процедури.

Спільним наказом Мін'юсту та Мінфіну затверджено Порядок електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції України та Державної податкової служби України, який визначає механізм перевірки відповідності даних фізичних осіб та інформації в Державному реєстрі фізосіб-платників податків.

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Повідомляється, що запити на перевірку до ДПС будуть подавати нотаріуси та державні реєстратори. Вони робитимуть це, приймаючи заяви щодо реєстраційних дій.

Для того, щоб провести перевірку покупця, податківцям знадобляться такі дані:

Відомості про суб'єкта подання запиту:

прізвище, ім'я, по батькові;

реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно з Державним реєстром або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

Відомості про фізичну особу, щодо якої сформовано запит:

прізвище, ім'я, по батькові;

реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно з Державним реєстром або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

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Зазначається, що відповідь ДПС України на запит міститиме "результат його обробки". Веденням електронних журналів запитів та відповідей займатимуться держпідприємство "Національні інформаційні системи" та Державна податкова служба.

Інформаційна взаємодія згідно з цим Порядком здійснюється безоплатно виключно в електронній формі.