Покупатели украинской недвижимости должны пройти налоговую проверку: детали

Перед подписанием договора о покупке жилья, Государственная налоговая служба будет проверять сведения о физлице. Рассказываем о порядке процедуры.

Совместным приказом Минюста и Минфина утвержден Порядок электронного взаимодействия информационных систем Министерства юстиции Украины и Государственной налоговой службы Украины, определяющий механизм проверки соответствия данных физических лиц и информации в Государственном реестре физлиц-налогоплательщиков.

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Сообщается, что запросы на проверку в ГНС будут подавать нотариусы и государственные регистраторы. Они будут делать это, принимая заявления о регистрационных действиях.

Для того чтобы провести проверку покупателя, налоговикам понадобятся следующие данные:

Сведения о субъекте подачи запроса:

фамилия, имя, отчество;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика согласно Государственному реестру или серия и номер паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и официально сообщили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте);

Сведения о физическом лице, по которому сформирован запрос:

фамилия, имя, отчество;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика согласно Государственному реестру или серия и номер паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и официально сообщили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте).

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Отмечается, что ответ ГНС Украины на запрос будет содержать "результат его обработки". Ведением электронных журналов запросов и ответов будут заниматься госпредприятие Национальные информационные системы и Государственная налоговая служба.

Информационное взаимодействие согласно настоящему Порядку осуществляется безвозмездно исключительно в электронной форме.