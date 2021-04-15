Полиці в інтер'єрі: як зробити цікаво, модно і стильно
Полиці в інтер'єрі квартир і будинків є не тільки функціональним рішенням, але і декоративним елементом. Завдяки ним можна надати приміщенню унікальності.
Джерело:Інстаграм Анни Петайкіної
Полиці існують багатьох видів. Які з них допоможуть створити гарний інтер'єр – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.
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Полиця над робочим столом, у ванній, на кухні, на балконі, в дитячій і спальні... У будь-якій частині квартири вона буде доречна і створить додаткове місце для зберігання! Але як зробити так, щоб зберігання не виглядало нудним, що можна придумати або перетворити під себе,
– зазначила Петайкіна.
Цікаві полки в інтер'єрі
- Полиця "куточок-тримач".
- Полиця, що заходить за ріг.
Красива полиця приверне увагу в інтер'єрі / Фото domity
- Цікава геометрія.
Полиці мають вписуватися в стилістику приміщення / Фото pinterest
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- Незвичайне кріплення.
Незвичайне кріплення на полиці створить особливу родзинку / Фото roomester
- Полиці в формі сот. Їх може бути кілька, разом вони створять красиву композицію.
Полиці-соти – в тренді / Фото asusfone
- Полиці цікавої форми.
Стильні полки можуть стати акцентом в інтер'єрі / Фото timeszp
- Полиці з прутів.
Оригінальне рішення додасть унікальності приміщенню / Фото designm2
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