Полиці в інтер'єрі квартир і будинків є не тільки функціональним рішенням, але і декоративним елементом. Завдяки ним можна надати приміщенню унікальності.

Полиці існують багатьох видів. Які з них допоможуть створити гарний інтер'єр – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Полиця над робочим столом, у ванній, на кухні, на балконі, в дитячій і спальні... У будь-якій частині квартири вона буде доречна і створить додаткове місце для зберігання! Але як зробити так, щоб зберігання не виглядало нудним, що можна придумати або перетворити під себе,

– зазначила Петайкіна.

Цікаві полки в інтер'єрі

Полиця "куточок-тримач".

Полиця, що заходить за ріг.

Красива полиця приверне увагу в інтер'єрі / Фото domity

Цікава геометрія.

Полиці мають вписуватися в стилістику приміщення / Фото pinterest

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Незвичайне кріплення.

Незвичайне кріплення на полиці створить особливу родзинку / Фото roomester

Полиці в формі сот. Їх може бути кілька, разом вони створять красиву композицію.

Полиці-соти – в тренді / Фото asusfone

Полиці цікавої форми.

Стильні полки можуть стати акцентом в інтер'єрі / Фото timeszp

Полиці з прутів.

Оригінальне рішення додасть унікальності приміщенню​ / Фото designm2