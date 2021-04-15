Полки в интерьере: как сделать интересно, модно и стильно
Полки в интерьере квартир и домов являются не только функциональным решением, но и декоративным элементом. С их помощью можно придать помещению уникальности.
Источник:Инстаграм Анны Петайкиной
Полки существуют многих видов. Какие из них помогут создать красивый интерьер – рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.
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Полка над рабочим столом, в ванной, на кухне, на балконе, в детской и спальне… В любой части квартиры она будет уместна и создаст дополнительное место для хранения! Но как сделать так, чтобы хранение не выглядело скучным, что можно придумать или преобразовать под себя,
– отметила Петайкина.
Интересные полки в интерьере
- Полка "уголок-держатель".
- Полка заходит за угол.
Красивая полка привлечет внимание в интерьере / Фото domity
- Интересная геометрия.
Полки должны вписываться в стилистику помещения / Фото pinterest
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- Необычный крепеж.
Необычный крепеж на полке создаст особую изюминку / Фото roomester
- Полки в форме сот. Их может быть несколько, вместе они создадут красивую композицию.
Полки-соты – в тренде / Фото asusfone
- Полки интересной формы.
Стильные полки могут стать акцентом в интерьере / Фото timeszp
- Полки из прутьев.
Оригинальное решение придаст уникальности помещению / Фото designm2
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