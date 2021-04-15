Полки в интерьере квартир и домов являются не только функциональным решением, но и декоративным элементом. С их помощью можно придать помещению уникальности.

Полки существуют многих видов. Какие из них помогут создать красивый интерьер – рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.

Читайте Мягкие панели в интерьере: что в них особенного и почему они стали трендом

Полка над рабочим столом, в ванной, на кухне, на балконе, в детской и спальне… В любой части квартиры она будет уместна и создаст дополнительное место для хранения! Но как сделать так, чтобы хранение не выглядело скучным, что можно придумать или преобразовать под себя,

– отметила Петайкина.

Интересные полки в интерьере

Полка "уголок-держатель".

Полка заходит за угол.

Красивая полка привлечет внимание в интерьере / Фото domity

Интересная геометрия.

Полки должны вписываться в стилистику помещения / Фото pinterest

Интересно Темный дизайн: преимущества и недостатки в интерьере квартиры

Необычный крепеж.

Необычный крепеж на полке создаст особую изюминку / Фото roomester

Полки в форме сот. Их может быть несколько, вместе они создадут красивую композицию.

Полки-соты – в тренде / Фото asusfone

Полки интересной формы.

Стильные полки могут стать акцентом в интерьере / Фото timeszp

Полки из прутьев.

Оригинальное решение придаст уникальности помещению / Фото designm2