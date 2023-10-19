Три жахливі помилки під час витирання пилу, які навпаки забруднюють ваш дім

Витирання пилу, звичайно, не є складним завданням. Та несвідомо ми можемо допускатися певних помилок, через які в домі стане ще брудніше, а не чистіше.

Це факт, що неможливо повністю позбутися пилу в будинку. Однак правильні методи очищення допоможуть прибрати його настільки, наскільки це можливо. Не допускайте цих трьох помилок – і дім буде чистим.

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Не пилососьте перед витиранням пилу

Пилососити треба тільки після того, як ви повністю витерли пил. Спосіб навпаки суперечить логічному мисленню. Який сенс пилососити, якщо ви потім все одно згорнете пил на підлогу, і вона стане брудна?

"Ви поширюєте пил назад у повітря, дозволяючи йому знову осідати на поверхні. Це не тільки робить прибирання менш ефективним, але й створює відчуття, ніби ви бігаєте по колу, виконуючи ту саму роботу двічі", – кажуть фахівці.

Не спішіть, коли витираєте пил

Ми всі "за" швидке прибирання будинку, але є така річ, як правильне витирання пилу, непоспішне. Під час першого маху по поверхні, ви зберете не все сміття.

Поспішне витирання пилу насправді не призводить до очищення поверхні. Воно просто пересуває пил. Вам доведеться прибирати частіше, а ще часто дихати нечистим повітрям,

– говорять експерти.

До того ж поспішне витирання з докладанням сили з часом спричинить мікроподряпини чи пошкодження делікатних поверхонь.

Не починайте витирання пилу з нижніх поверхонь

Під час прибирання та витирання пилу у вашому домі важливо завжди починати зверху й просуватися вниз. Тобто, процес починається від стелі, продовжується вниз по стінах і меблях і закінчується підлогою.

Якщо ви не дотримуєтеся цього шаблону, то допускаєте серйозну помилку. Ви просто переміщуєте пил на вже очищені поверхні, що робити точно не слід.