7 помилок, яких варто уникати під час прикрашання новорічної ялинки

Для багатьох прикраса ялинки – магічний процес. Тому правила дизайну – останнє, про що хочеться думати у цей момент. Та все ж дотримання кількох із них допоможе зробити ялинку ще красивішою та збереже її початковий вигляд до кінця святкового сезону.

Спробуйте використати цьогоріч кілька із базових правил, озвучених дизайнерами інтер'єру, та переконайтеся, що деякі рішення здатні зробити новорічне дерево ще чарівнішим.

Читайте також Коли покупці можуть приступати до ремонту у новобудові: досвід КН РІЕЛ

Непропорційність у прикрашенні ялинки

Бажання прикрасити ялинку усім і відразу призводить до однієї із найчастіших помилок – перенавантаження дерева. Занадто багато іграшок та декору можуть виявитися занадто важкими для ялинкових гілок. Відтак вони деформуються та зламаються, не доживши до православного Різдва.



За іграшками має бути видно ялинку / Фото Unsplash

Дизайнери рекомендують дотримуватися балансу: між прикрасами потрібно залишити простір, щоб було видно зелень. А там, де виникли пробіли варто використати гірлянду.

Розташування великих іграшок біля верхівки

Масивні прикраси слід розміщувати ближче до нижньої частини дерева, а дрібніші – біля верхівки. Це допоможе досягнути візуальний баланс.



Використайте менші іграшки біля верхівки / Фото Pexels

Використання лише одного типу орнаменту

Моноколекція прикрас надасть вашому дереву цілісного вигляду, але позбавить його індивідуальності. Тому для різдвяного декору дизайнери рекомендують поєднувати різні орнаменти та уникати однакових прикрас.



Використайте різноманітні прикраси / Фото Pexels

Невідповідна гірлянда

Від основи до верхівки ялинки повинна проходити одна і та ж гірлянда. Якщо її розміру недостатньо, слід придбати дві однакові моделі. Це дозволить зробити композицію завершеною, без різких змін яскравості світла чи кольорів.

Крім того, щоб захистити дерево від перегрівання та висушення, варто обирати гірлянди зі світлодіодними лампами. Вони не тільки виділяють менше тепла, але й більш енергоефективні.



Використайте верхівку навіть для невеличких ялинок / Фото Pexels

Відмова від верхівки

Верхівка на ялинці – це завершальний штрих. Як говорять дизайнери інтер'єрів, вона виконує ту ж функцію, що головний убір, який підкреслює вбрання.

Не підготувати живу ялинку до встановлення

Щоб жива ялинка довше дарувала святкову атмосферу, її потрібно підготувати до встановлення. Зокрема, очистити ствол від кори на 8 – 10 сантиметрів.

Підготовлене дерево найкраще приживеться у відрі з піском, землею чи глиною. Річ у тім, що саме такий метод дозволить регулювати кількість води, яку отримуватиме ялинка.



Встановіть ялинку у прохолодному місці / Фото Unsplash

Розмістити ялинку поблизу джерел тепла

Крім надлишку прикрас та неправильного освітлення, важливо вберегти дерево від перегрівання. Розташування біля каміна, радіаторів та батарей швидко зневоднить ялинку та пришвидшить обсипання. Водночас відкритий вогонь, зокрема свічки, можуть спровокувати пожежу.