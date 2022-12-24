Часто при облаштуванні кухні переважає лише одна із кількох її функцій. Як наслідок – приміщення стає непрактичним для мешканців або ж незатишним для гостей. Відтак може видатися, що намагалися зекономити під час ремонту.

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Громіздка витяжка

Навісна витяжка – чудовий приклад техніки, без якої водночас неможливо обійтися та яка здатна зіпсувати враження від кухні. Тому варто обирати моделі оснащені вбудованою висувною панеллю, яка з легкістю висувається із основного корпусу. Не менш важливо продумати стратегію маскування труби.



Які кухонні витяжки не варто встановлювати / Фото Alamy

Вироби, що не відповідають один одному

На наших кухнях значно більше дрібниць, побутової техніки, посуду та засобів для прибирання, ніж в інших приміщеннях. Однак занадто багато матеріалів та кольорів на видному місці можуть надати кухні дешевого вигляду. Тому дизайнери відмовляють клієнтів від відкритих стелажів у цьому приміщенні.



Передбачте більше закритих місць для зберігання / Фото Emma Lee

Експерти додають, що фасади побутової техніки теж повинні вписуватися у загальну стилістику кухні. Йдеться не лише про колір, але й про розмір та форму.

Короткі фартухи

Занадто короткий фартух, особливо якщо він збігається із кольором стільниці, робить кухню візуально нижчою. Тому, якщо ви вирішили вдатися до такого рішення, подбайте про контрасти.



Встановіть яскраву плитку / Фото Future

Дизайнери додають, що попри часті помилки, плитка справді є відносно недорогим елементом, який здатен пов'язати воєдино загальний зовнішній вигляд кухні, зробивши її ще дорожчою. Однак для цього фартух повинен завершуватися там, де починаються навісні шафи.

Ламіновані стільниці

Такі стільниці виготовляються з ДСП або МДФ та покриваються зверху шаром пластику. Клієнти обирають це рішення через низьку ціну та не задумаються, як це рішення вплине на зовнішній вигляд кухні.



Відмовтеся віл ламінованих стільниць / Фото Unsplash

Водночас дизайнери наголошують, що навіть звук, який видаватиме посуд при контакті із такими поверхнями, буде доказом вашої економії.

Велика люстра з люмінесцентними лампами

Найгірший вибір для кухні – це велика яскрава люстра посеред приміщення, яка служить єдиним джерелом освітлення.

Якщо ви хочете, щоб кухня виглядала елегантно, встановіть точкові світильники та додайте декоративні джерела світла. Вони будуть випромінювати м'якше світло і ви зможете регулювати його відповідно до потреб.



Люстра не повинна бути єдиним джерелом світла на кухні / Фото Future PLC