Софія нещодавно переїхала до будинку разом із чоловіком, і подружжя вже встигло помітити певні недоліки. Деякі з них пара допустила через неуважність, як це часто буває під час ремонту. А певні недопрацювання помітні через роботу підрядників.

Зверніть увагу Купівля квартири в новобудові: що треба знати про акт приймання-передачі житла

П'ять помилок під час ремонту з досвіду власників

Відсутність кондиціонера у вітальні

Жінка розповідає, що в спальні такої помилки вона не допустить, бо там якраз триває ремонт. У вітальні свердлити стіни вже було пізно.

Неправильне розміщення вимикача до вбиральні

Подружжя одразу не продумало те, у який бік відчинятимуться двері, тому задум встановити вимикач зліва був недоречним. Хоч це маленька деталь, але вона впливає на зручність.

Неякісне встановлення підвіконня на кухні

Підвіконня на кухні зроблене з плитки, але без запилу під 45 градусів. Через те підвіконня має не надто естетичний вигляд. Як розповідає жінка, цим знехтували майстри.

Хиби в ремонті будинку: дивіться відео

Відсутність розетки під сходами

Часто в цьому куточку є багато місця, через що там навіть облаштовують робочу зону чи ставлять додаткову шафу. Софія каже, що в себе хотіла б поставити цифрове фортепіано або комод. Розетка там точно не завадила б.

Помітний електролічильник

Спочатку подружжя не надавало значення лічильнику, тому просто обрало сучасний вбудований варіант з темними дверцятами. Однак після ремонту Софія зрозуміла, що естетичнішим був би лічильник в тон зі стінами.