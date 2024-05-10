София недавно переехала в дом вместе с мужем, и супруги уже успели заметить определенные недостатки. Некоторые из них пара допустила по невнимательности, как это часто бывает во время ремонта. А определенные недоработки заметны из-за работы подрядчиков.

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Пять ошибок во время ремонта из опыта владельцев

Отсутствие кондиционера в гостиной

Женщина рассказывает, что в спальне такой ошибки она не допустит, потому что там как раз идет ремонт. В гостиной сверлить стены уже было поздно.

Неправильное размещение выключателя в гардеробной

Супруги сразу не продумали то, в какую сторону будут открываться двери, поэтому замысел установить выключатель слева был неуместным. Хотя это маленькая деталь, но она влияет на удобство.

Некачественная установка подоконников на кухне

Подоконник на кухне сделан из плитки, но без запила под 45 градусов. Поэтому подоконник имеет не слишком эстетичный вид. Как рассказывает женщина, этим пренебрегли мастера.

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Отсутствие розетки под лестницей

Часто в этом уголке есть много места, из-за чего там даже обустраивают рабочую зону или ставят дополнительный шкаф. София говорит, что у себя хотела бы поставить цифровое фортепиано или комод. Розетка там точно не помешала бы.

Заметный электросчетчик

Сначала супруги не придавали значения счетчику, поэтому просто выбрали современный встроенный вариант с темными дверцами. Однако после ремонта София поняла, что эстетичнее был бы счетчик в тон со стенами.