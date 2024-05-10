Не припускайтеся їх: п'ять помилок у ремонті будинку з досвіду власників
Джерело:Софія Бондарева
Українська тіктокерка розповіла про п'ять головних хиб у ремонті будинку. Переглядаючи це відео, багато хто може впізнати себе.
Софія нещодавно переїхала до будинку разом із чоловіком, і подружжя вже встигло помітити певні недоліки. Деякі з них пара допустила через неуважність, як це часто буває під час ремонту. А певні недопрацювання помітні через роботу підрядників.
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П'ять помилок під час ремонту з досвіду власників
- Відсутність кондиціонера у вітальні
Жінка розповідає, що в спальні такої помилки вона не допустить, бо там якраз триває ремонт. У вітальні свердлити стіни вже було пізно.
- Неправильне розміщення вимикача до вбиральні
Подружжя одразу не продумало те, у який бік відчинятимуться двері, тому задум встановити вимикач зліва був недоречним. Хоч це маленька деталь, але вона впливає на зручність.
- Неякісне встановлення підвіконня на кухні
Підвіконня на кухні зроблене з плитки, але без запилу під 45 градусів. Через те підвіконня має не надто естетичний вигляд. Як розповідає жінка, цим знехтували майстри.
Хиби в ремонті будинку: дивіться відео
- Відсутність розетки під сходами
Часто в цьому куточку є багато місця, через що там навіть облаштовують робочу зону чи ставлять додаткову шафу. Софія каже, що в себе хотіла б поставити цифрове фортепіано або комод. Розетка там точно не завадила б.
- Помітний електролічильник
Спочатку подружжя не надавало значення лічильнику, тому просто обрало сучасний вбудований варіант з темними дверцятами. Однак після ремонту Софія зрозуміла, що естетичнішим був би лічильник в тон зі стінами.