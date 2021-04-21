Попереджений – значить озброєний: яких факапів уникати під час ремонту
Під час ремонту в квартирі чи будинку багато власників роблять помилки. Їх виправлення іноді обходиться дуже дорого.
Джерело:Інстаграм Анни Петайкіної
Для того щоб уникнути помилок при ремонті, слід знати кілька важливих моментів. Детальніше розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайтіна.
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Сьогодні я написала про кілька помилок при ремонті, які буде складно бюджетно переробити, і найбільш бюджетний варіант "змиритися" нам точно не підходить, тому ми заздалегідь прочитаємо про них і не будемо їх робити,
– зазначила Петайкіна.
Яких помилок уникати в ремонті
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Незаконне перепланування
За словами дизайнерки інтер'єру, це рішення може призвести до серйозних наслідків. При перевірці можуть зобов'язати повернути все в первинний вигляд і заплатити штраф. Також можуть виникнути проблеми при продажу нерухомості.
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Розетки
Важливо пам'ятати, що розеток багато не буває. Необхідно продумати точки для кожної кімнати заздалегідь. Сплануйте, де і яка техніка буде використовуватися. Не забудьте про новорічну ялинку та гірлянду.
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Сантехнічний люк
За словами Анни Петайкіної, сантехнічний люк не має бути занадто маленьким. У разі якоїсь аварії до нього повинен бути зручний доступ.
Люк не має бути маленьким / Фото pinterest
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Стяжка підлоги
Важливо вибрати матеріал для підлоги та знати його товщину до стяжки. Це дозволить зробити укладку підлоги на одному рівні, уникнути перепадів і використання порогів.
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Міжкімнатні перегородки
Дизайнерка інтер'єру порекомендувала ретельно підбирати матеріал для міжкімнатних перегородок. Важливо прорахувати навантаження. Наприклад, стіна може бути занадто хисткою для кронштейна з ТБ.
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Проводка
Якщо у квартирі стара проводка – краще відразу її замінити. Це дозволить уникнути раптової проблеми.
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Двері
Заздалегідь продумайте, в який бік будуть відкриватися двері.
Бік відкривання дверей потрібно продумати до їх установки / Фото pinterest
Одна з безглуздих помилок при ремонті, коли вимикач у результаті виявляється з боку петель,
– резюмувала Анна Петайкіна.
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