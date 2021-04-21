Предупрежден – значит вооружен: каких факапов избегать при ремонте
Во время ремонта в квартире или доме многие владельцы делают ошибки. Их исправление иногда обходится очень дорого.
Источник:Инстаграм Анны Петайкиной
Для того чтобы избежать ошибок при ремонте, следует знать несколько важных моментов. Подробнее рассказала дизайнер интерьера Анна Петайтина.
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Сегодня я написала про несколько ошибок при ремонте, которые будет сложно бюджетно переделать, и самый бюджетный вариант "смириться" нам точно не подходит, поэтому мы заранее прочтем о них и не будем их совершать,
– отметила Петайкина.
Каких ошибок избегать в ремонте
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Незаконная перепланировка
По словам дизайнера интерьера, это решение может привести к серьезным последствиям. При проверке могут обязать вернуть все в первоначальный вид и заплатить штраф. Также могут возникнуть проблемы при продаже недвижимости.
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Розетки
Важно помнить, что розеток много не бывает. Необходимо продумать точки для каждой комнаты заранее. Спланируйте, где и какая техника будет использоваться. Не забудьте о новогодней елке и гирлянде.
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Сантехнический люк
По словам Анны Петайкиной, сантехнический люк не должен быть слишком маленьким. В случае какой-то аварии к нему должен быть удобный доступ.
Люк не должен быть маленьким / Фото pinterest
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Стяжка пола
Важно выбрать материал для пола и знать его толщину до стяжки. Это позволит сделать укладку пола на одном уровне, избежать перепадов и использования порожков.
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Межкомнатные перегородки
Дизайнер интерьера порекомендовала тщательно подбирать материал для межкомнатных перегородок. Важно просчитать нагрузку. Например, стена может быть слишком хлипкой для кронштейна с ТВ.
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Проводка
Если в квартире старая проводка – лучше сразу ее заменить. Это позволит избежать внезапной проблемы.
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Двери
Заранее продумайте, в какую сторону будут открываться двери.
Сторону открывания дверей нужно продумать до их установки / Фото pinterest
Одна из нелепых ошибок при ремонте, когда выключатель в итоге оказывается со стороны петель,
– резюмировала Анна Петайкина.
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