Во время ремонта в квартире или доме многие владельцы делают ошибки. Их исправление иногда обходится очень дорого.

Для того чтобы избежать ошибок при ремонте, следует знать несколько важных моментов. Подробнее рассказала дизайнер интерьера Анна Петайтина.

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Сегодня я написала про несколько ошибок при ремонте, которые будет сложно бюджетно переделать, и самый бюджетный вариант "смириться" нам точно не подходит, поэтому мы заранее прочтем о них и не будем их совершать,

– отметила Петайкина.

Каких ошибок избегать в ремонте

Незаконная перепланировка

По словам дизайнера интерьера, это решение может привести к серьезным последствиям. При проверке могут обязать вернуть все в первоначальный вид и заплатить штраф. Также могут возникнуть проблемы при продаже недвижимости.

Розетки

Важно помнить, что розеток много не бывает. Необходимо продумать точки для каждой комнаты заранее. Спланируйте, где и какая техника будет использоваться. Не забудьте о новогодней елке и гирлянде.

Сантехнический люк

По словам Анны Петайкиной, сантехнический люк не должен быть слишком маленьким. В случае какой-то аварии к нему должен быть удобный доступ.

Люк не должен быть маленьким / Фото pinterest

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Стяжка пола

Важно выбрать материал для пола и знать его толщину до стяжки. Это позволит сделать укладку пола на одном уровне, избежать перепадов и использования порожков.

Межкомнатные перегородки

Дизайнер интерьера порекомендовала тщательно подбирать материал для межкомнатных перегородок. Важно просчитать нагрузку. Например, стена может быть слишком хлипкой для кронштейна с ТВ.

Проводка

Если в квартире старая проводка – лучше сразу ее заменить. Это позволит избежать внезапной проблемы.

Двери

Заранее продумайте, в какую сторону будут открываться двери.

Сторону открывания дверей нужно продумать до их установки / Фото pinterest

Одна из нелепых ошибок при ремонте, когда выключатель в итоге оказывается со стороны петель,

– резюмировала Анна Петайкина.