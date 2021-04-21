Попереджений – значить озброєний: яких факапів уникати під час ремонту

Під час ремонту в квартирі чи будинку багато власників роблять помилки. Їх виправлення іноді обходиться дуже дорого.

Для того щоб уникнути помилок при ремонті, слід знати кілька важливих моментів. Детальніше розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайтіна.

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Сьогодні я написала про кілька помилок при ремонті, які буде складно бюджетно переробити, і найбільш бюджетний варіант "змиритися" нам точно не підходить, тому ми заздалегідь прочитаємо про них і не будемо їх робити,

– зазначила Петайкіна.

Яких помилок уникати в ремонті

Незаконне перепланування

За словами дизайнерки інтер'єру, це рішення може призвести до серйозних наслідків. При перевірці можуть зобов'язати повернути все в первинний вигляд і заплатити штраф. Також можуть виникнути проблеми при продажу нерухомості.

Розетки

Важливо пам'ятати, що розеток багато не буває. Необхідно продумати точки для кожної кімнати заздалегідь. Сплануйте, де і яка техніка буде використовуватися. Не забудьте про новорічну ялинку та гірлянду.

Сантехнічний люк

За словами Анни Петайкіної, сантехнічний люк не має бути занадто маленьким. У разі якоїсь аварії до нього повинен бути зручний доступ.

Люк не має бути маленьким / Фото pinterest

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Стяжка підлоги

Важливо вибрати матеріал для підлоги та знати його товщину до стяжки. Це дозволить зробити укладку підлоги на одному рівні, уникнути перепадів і використання порогів.

Міжкімнатні перегородки

Дизайнерка інтер'єру порекомендувала ретельно підбирати матеріал для міжкімнатних перегородок. Важливо прорахувати навантаження. Наприклад, стіна може бути занадто хисткою для кронштейна з ТБ.

Проводка

Якщо у квартирі стара проводка – краще відразу її замінити. Це дозволить уникнути раптової проблеми.

Двері

Заздалегідь продумайте, в який бік будуть відкриватися двері.

Бік відкривання дверей потрібно продумати до їх установки / Фото pinterest

Одна з безглуздих помилок при ремонті, коли вимикач у результаті виявляється з боку петель,

– резюмувала Анна Петайкіна.