На які квартири в Україні дедалі більше зростає попит: розповідають експерти

На ринку Києва, Львова, Чернівців, Рівного, Хмельницького та деяких інших міст суттєво зріс попит на квартири в новобудовах. Дізнайтеся, які саме помешкання купує більшість українців.

Фахівці зазначають, що відновлення будівництва в Україні збіглося з частковим відновленням попиту на нове житло. Відтак, жителі Києва найчастіше обирають об'єкти ціною максимум до 1400 – 1600 доларів за квадратний метр.

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В Україні зростає попит на клас "комфорт"

"В Чернівцях середня вартість десь приблизно 900 – 950 доларів за метр, у Львові – приблизно 1500 доларів за квадратний метр", – розповіла про тенденції в західних регіонах комерційна директорка компанії "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська.

Попит зараз концентрується на будинках двох сегментів: економ- та комфорт-клас.

"Найбільшими темпами зростає попит на "економ" та "комфорт" у новобудовах. Наприклад, житло класу "комфорт" вартістю до 1500 доларів за квадратний метр щомісяця дорожчає в середньому на 3-5%. "Економ" вартістю до 1000 дол. за квадратний метр зараз користується майже таким же попитом, як і до повномасштабної війни", — каже керівник департаменту продажів компанії Greenville Сусанна Караханян.

Суттєве зростання попиту на житло комфорт-класу експерти вважають цікавою тенденцією. Зараз покупці готові заплатити більше, але отримати квартиру у зручному та теплому будинку з гарним розташуванням та доброустроєм.

Платоспроможний попит зосереджений в окремих форматах сегмента "комфорт+" і обмежено в проєктах бізнес-класу. Принциповими критеріями для покупця стає реальна, а не номінальна будівельна динаміка, гнучкість умови купівлі, продуманість просторового зонування і наповнення інфраструктурою, а також безпекові питання, такі як енергетична незалежність, закрита територія, спільнота однодумців,

– зазначила оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

У компаніях теж кажуть — в комфорт-класі зараз найбільше і пропозиції нового житла, і попит зосереджений на таких об’єктах.