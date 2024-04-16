Украинский маркетплейс недвижимости DIM.RIA и платформа поиска психотерапевта Rozmova провели исследование, чтобы определить динамику предложения на рынке аренды в Украине. Эксперты анализировали рост спроса на однокомнатное жилье за последние два года, сообщает Недвижимость 24.

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Как вырос спрос на аренду однокомнатных квартир

Спрос на аренду жилья больше всего вырос в 2022 году во всех областях, кроме прифронтовых. Это было обусловлено началом полномасштабного вторжения и большим количеством ВПЛ.

Количество предложений больше всего выросло в 2022 году / Фото DIM.RIA

Исследование показало, что в пяти крупнейших областях и городах Украины динамика предложения увеличивалась. За последний год ситуация не изменилась – спрос на аренду продолжает расти. Поэтому в Киевской области количество предложений аренды увеличилось на 38%, а в столице – на 36%. В Одессе и Днепре этот показатель увеличился на 12%. Во Львовской и Одесской области – на 16%.

Что изменилось за последний год / Фото DIM.RIA

Данные об аренде в крупнейших городах / Фото DIM.RIA

Аренда популярнее покупки: да или нет

Исследователи провели опрос, в котором приняли участие около 150 человек (36% опрошенных – из столицы). По результатам опроса, 55% хотели бы купить собственное жилье с необходимостью делать ремонт, а 45% респондентов указали, что хотят жить в арендованной квартире.

Опрошенные, которые проголосовали за аренду, аргументировали свой выбор так, что они смогут меньше экономить, но жить в лучших условиях. Эксперты говорят, что причин на самом деле много, в частности неопределенность из-за войны, желание избежать значительных обязательств, таких как выплата долгосрочных кредитов и планирование жилья.