Ці три прийоми зараз широко використовують дизайнери та знайти їх можна чи не в кожній сучасній квартирі. З якими трендами варто бути обачними, розповідає 24 канал.

Цікаво Огляд інженерних мереж в новобудовах: види та призначення

Які тренди можуть скоро вийти з моди

Рейкові панелі



Рейкові панелі сьогодні дуже популярні / Фото з відкритих джерел

Використання панелей з дерева чи іншого матеріалу вже тривалий час практикує чимало дизайнерів. І справді, інтер'єр у 2023 все ще актуально виглядає з цими деталями, проте матеріал може скоро вийти з моди, а такий метод оформлення почне використовувати кожен другий.

Для оздоблення своєї квартири рекомендуємо продумати щось оригінальне та нетривіальне. Ваша авторська ідея завжди буде в тренді.

Цегла



Цегла вже давно у тренді / Фото з відкритих джерел

Оздоблювати одну чи кілька стін цеглою почали ще задовго до того, як лофт з голими стінами почав захоплювати ринок дизайну та створювати колаборації з іншими більш ніжними стилями. Ще сьогодні оздобленню цеглою можна знайти виправдання на прикладі стильних проєктів, проте чи надовго ще цей тренд затримається на високих позиціях?

Плитка гексагон



Уникайте ультрамодних новинок / Фото з відкритих джерел

Використання рівних шестикутні теж почали широко застосовувати у сучасних дизайнах: ними оздоблюють підлогу, стіни, фартух на кухні чи створюють композиції зі шматків дзеркал та інших матеріалів.

Фігури, схожі на бджолині соти, і справді можуть доповнити дизайн оселі, але існує ризик, що вони вже зовсім скоро набриднуть споживачу та втечуть з трендових позицій.