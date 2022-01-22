Відкриття заплановане на січень 2024 року. Зірковий комплекс стане частиною престижного курорту Atlantis Paradise Island на Багамах. Розповідаємо, що про нього відомо.

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Фаррелл Вільямс анонсував відкриття готелю

Комерційне приміщення співак відкриє за підтримки підприємця Девіда Грутмана. Відомо, що готель отримає назву – Somewhere Else.

Інтер'єр майбутнього готелю / Фото Groot Hospitality

За розробку проєкту відповідатиме дизайнер Шон Салліван зі своєю командою. Будувати будівлю з нуля не планують. Натомість за основу візьмуть перший готель, побудований на курорті – The Beach. Салліван розповів, що вони повністю перетворять фасад будівлі та приберуть зайві декоративні елементи.

Співак пояснює, що концепція готелю опиратиметься на класичні тропіки. Основним кольором стане коралово-рожевий, його доповнять за допомогою натурального дерева. В інтер'єр та архітектуру будівлі планують інтегрувати розписні фрески у тропічному стилі, а також скульптури – їх поставлять на території та всередині готелю.

Проєкт готелю / Фото Groot Hospitality

Щоб зберегти атмосферу курорту на території залишать рослини та дерева, які росли тут й раніше. Вільямс сподівається зробити це "місцем для усамітнення", тож тут не будуватимуть нічних клубів.

Всього в готелі хочуть зробити близько 400 номерів та люксів, обладнати ресторани та бари. Також на території планують збудувати кілька бунгало, де облаштують студії звукозапису.