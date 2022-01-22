Популярний співак Фаррелл Вільямс відкриє готель на Багамах

Готель зможе вмістити 400 гостей. На території облаштують сад, кілька басейнів та бунгало зі студіями звукозапису.

Відкриття заплановане на січень 2024 року. Зірковий комплекс стане частиною престижного курорту Atlantis Paradise Island на Багамах. Розповідаємо, що про нього відомо.

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Фаррелл Вільямс анонсував відкриття готелю

Комерційне приміщення співак відкриє за підтримки підприємця Девіда Грутмана. Відомо, що готель отримає назву – Somewhere Else.

Інтер'єр майбутнього готелю / Фото Groot Hospitality

За розробку проєкту відповідатиме дизайнер Шон Салліван зі своєю командою. Будувати будівлю з нуля не планують. Натомість за основу візьмуть перший готель, побудований на курорті – The Beach. Салліван розповів, що вони повністю перетворять фасад будівлі та приберуть зайві декоративні елементи.

Співак пояснює, що концепція готелю опиратиметься на класичні тропіки. Основним кольором стане коралово-рожевий, його доповнять за допомогою натурального дерева. В інтер'єр та архітектуру будівлі планують інтегрувати розписні фрески у тропічному стилі, а також скульптури – їх поставлять на території та всередині готелю.

Проєкт готелю / Фото Groot Hospitality

Щоб зберегти атмосферу курорту на території залишать рослини та дерева, які росли тут й раніше. Вільямс сподівається зробити це "місцем для усамітнення", тож тут не будуватимуть нічних клубів.

Всього в готелі хочуть зробити близько 400 номерів та люксів, обладнати ресторани та бари. Також на території планують збудувати кілька бунгало, де облаштують студії звукозапису.