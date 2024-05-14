Новий тренд 2024: яка тенденція стала справжнім хітом у світі дизайну

Здається, усі тенденції в дизайні інтер'єру цього року мають одну спільність – акцент на індивідуальності. Минули ті часи, коли помешкання мало нагадувати картинку із соцмереж. Така особливість і електричного стилю, про який мовитиметься далі.

Еклектичний стиль – це тенденція, яка стає дуже популярною, і дизайнери інтер'єрів просто не можуть цим натішитися. Інтер'єри за такою тенденцією "пронизані характером та індивідуальністю, а ще відстоюють сміливі дизайни".

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Що таке електричний стиль

Еклектичні інтер'єри є ідеальним прикладом того, як власники оформлюють інтер'єр за своїми вподобаннями. Як результат, ми бачимо повністю індивідуальний дизайн з улюбленими кольорами та декором господарів.

Перевага електричного стилю в тому, що він не акцентує на досконалості. Кімнати прикрашають колекцією різних предметів і вигадливими дрібничками, які наповнюють дім характером і візуальною цікавістю.

Вітальня в електричному стилі / Фото Studio Duggan

Еклектичні інтер'єри – це про несподіване поєднання кольорів, візерунків і матеріалів, які вносять унікальність в дизайн простору. Вони відображають індивідуальність людей, які там живуть, демонструючи їхні улюблені предмети-скарби,

– пояснила американська дизайнерка Ізабель Ледд.

Як створити дизайн в електричному стилі:

поєднуйте старовинні та сучасні деталі;

доповніть інтер'єр улюбленим декором;

поставте предмети, які приносять вам найбільше радості, на видному місці;

оберіть цікаві шпалери для стін (бажано з візерунком).

Візерункові шпалери та штори в спальні з робочою зоною / Фото Original BTC

Дизайнери радять починати з кількох ключових предметів, а потім працювати навколо них. Найперше варто обрати улюблені колірні поєднання.