Як правильно впорядкувати відкриті кухонні стелажі: три золоті правила
Джерело:Homes & Gardens
Відкриті стелажі найчастіше встановлюють на кухні, бо це функціонально та естетично. Однак, якщо організувати їх неправильно, то вони стануть звичайним місцем для безладу.
Як і у випадку з усіма типами кухонних стелажів, розташування має важливе значення. Далі слід зосередитися на тому, як ви можете створити естетику, одночасно подбавши про функціональність.
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Не захаращуйте кухонні стелажі
Усе, що розташоване зовні, має бути впорядкованим. Відкриті кухонні стелажі особливі тим, що там нічого не приховаєш, як у тумбах, наприклад. Отож порядок – це найкращий старт.
Спочатку оберіть, що саме ви хочете поставити на кухонних полицях. Дизайнери радять обрати гарний посуд або навіть красиві кулінарні книги. Щоб ці предмети разом мали гарний і цілісний вигляд, варто було б обрати їх одного кольору, матеріалу чи текстури.
Тоді спробуйте розташувати ці предмети, не переповнюючи полиці. Пам'ятайте, що простота є ключовою, коли справа стосується відкритих полиць. Захаращеність погіршить загальну привабливість.
Упорядкуйте за стилем і категорією
Спробуйте впорядкувати предмети за певною категорією чи стилем. Наприклад, келихи для шампанського, горнятка для кави та посуд поставте разом. Таке розташування має сенс: стелажі організовані, і вам легше буде зрозуміти, що і де стоїть.
Усі інгредієнти або посуд, якими ви користуєтеся щодня, ставте в найдоступніших місцях – на нижніх полицях. Зауважте, що якщо ви рідко використовуєте скляний посуд, експерти рекомендують зберігати його догори дном, щоб запобігти збиранню пилу.
Обирайте предмети, які виконують подвійну функцію
Чудовий спосіб підтримувати відкриті кухонні полиці в гарному вигляді та без захаращення – це знайти предмети, які виконують подвійну функцію. Наприклад, ставте ті горнятка для кави, які одночасно будуть гарними аксесуарами та додадуть родзинки.
До слова, призначення деяких предметів може бути суто естетичним. У цьому немає ніякої шкоди, оскільки декоративні доповнення можуть справді посилити ваші організаційні зусилля. Ви можете обрати маленькі кімнатні рослини – затишок на кухні гарантований.