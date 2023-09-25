Як правильно впорядкувати відкриті кухонні стелажі: три золоті правила

Відкриті стелажі найчастіше встановлюють на кухні, бо це функціонально та естетично. Однак, якщо організувати їх неправильно, то вони стануть звичайним місцем для безладу.

Як і у випадку з усіма типами кухонних стелажів, розташування має важливе значення. Далі слід зосередитися на тому, як ви можете створити естетику, одночасно подбавши про функціональність.

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Не захаращуйте кухонні стелажі

Усе, що розташоване зовні, має бути впорядкованим. Відкриті кухонні стелажі особливі тим, що там нічого не приховаєш, як у тумбах, наприклад. Отож порядок – це найкращий старт.

Спочатку оберіть, що саме ви хочете поставити на кухонних полицях. Дизайнери радять обрати гарний посуд або навіть красиві кулінарні книги. Щоб ці предмети разом мали гарний і цілісний вигляд, варто було б обрати їх одного кольору, матеріалу чи текстури.

Тоді спробуйте розташувати ці предмети, не переповнюючи полиці. Пам'ятайте, що простота є ключовою, коли справа стосується відкритих полиць. Захаращеність погіршить загальну привабливість.

Упорядкуйте за стилем і категорією

Спробуйте впорядкувати предмети за певною категорією чи стилем. Наприклад, келихи для шампанського, горнятка для кави та посуд поставте разом. Таке розташування має сенс: стелажі організовані, і вам легше буде зрозуміти, що і де стоїть.

Усі інгредієнти або посуд, якими ви користуєтеся щодня, ставте в найдоступніших місцях – на нижніх полицях. Зауважте, що якщо ви рідко використовуєте скляний посуд, експерти рекомендують зберігати його догори дном, щоб запобігти збиранню пилу.

Категорія: келихи, склянки, горнята / Фото Devon Grace Interiors

Обирайте предмети, які виконують подвійну функцію

Чудовий спосіб підтримувати відкриті кухонні полиці в гарному вигляді та без захаращення – це знайти предмети, які виконують подвійну функцію. Наприклад, ставте ті горнятка для кави, які одночасно будуть гарними аксесуарами та додадуть родзинки.

До слова, призначення деяких предметів може бути суто естетичним. У цьому немає ніякої шкоди, оскільки декоративні доповнення можуть справді посилити ваші організаційні зусилля. Ви можете обрати маленькі кімнатні рослини – затишок на кухні гарантований.