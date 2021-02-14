​Поширені помилки в декорі інтер'єру: як їх уникнути

У декорі інтер'єру досить часто власники роблять помилки, які згодом можуть стати фатальними і зіпсувати все приміщення.

Яких рішень слід уникати, щоб житло виглядало стильно і дорого, розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.

Читайте Як пандемія змінила інтер'єри квартир і будинків: 6 фактів

Декорування кожного будинку індивідуальне і залежить від безлічі факторів. Але все ж основні базові правила і принципи існують,

– зазначила Морозова.

Найпоширеніші помилки в інтер'єрі

Меблі уздовж стін. За словами дизайнерки інтер'єру, продумане планування є половиною успіху всього інтер'єру. Для того щоб уникнути враження "виставкового залу", рекомендується звільнити частину стін від предметів меблів.

За словами дизайнерки інтер'єру, продумане планування є половиною успіху всього інтер'єру. Для того щоб уникнути враження "виставкового залу", рекомендується звільнити частину стін від предметів меблів. Різні відтінки. При підборі гами для інтер'єру існує правило: не більше трьох локальних кольорів одночасно. Можна використовувати додаткові відтінки.

При підборі гами для інтер'єру існує правило: не більше трьох локальних кольорів одночасно. Можна використовувати додаткові відтінки. Багато декору. В інтер'єрі повинні бути різні орнаменти в ідентичних відтінках або ж ідентичні орнаменти в різних кольорах.

В інтер'єрі повинні бути різні орнаменти в ідентичних відтінках або ж ідентичні орнаменти в різних кольорах. Надмірна концентрація предметів. За словами фахівчині, не варто перевантажувати інтер'єр зайвими елементами.

За словами фахівчині, не варто перевантажувати інтер'єр зайвими елементами. Вважати, що кожен предмет інтер'єру має лише одне призначення.

А що, якщо пуф чи банкетку перетворити в нічний столик? Або зробити з книжкового стелажа перегородку, яка зонує кухню і вітальню? Зміна призначення – один з найефективніших і модних прийомів сучасного декорування. Не соромтеся придумувати додаткові функції для ваших меблів,

– пояснила Вікторія Морозова.

Інтер'єр повинен бути лаконічним і стильним – уникайте зайвого / Фото salon

Цікаво Найбільш "ненажерлива" побутова техніка у квартирі: факти, яких ви не знали