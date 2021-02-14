​Поширені помилки в декорі інтер'єру: як їх уникнути

У декорі інтер'єру досить часто власники роблять помилки, які згодом можуть стати фатальними і зіпсувати все приміщення.
Яких рішень слід уникати, щоб житло виглядало стильно і дорого, розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.
Читайте Як пандемія змінила інтер'єри квартир і будинків: 6 фактів
Декорування кожного будинку індивідуальне і залежить від безлічі факторів. Але все ж основні базові правила і принципи існують,
– зазначила Морозова.
Найпоширеніші помилки в інтер'єрі
- Меблі уздовж стін. За словами дизайнерки інтер'єру, продумане планування є половиною успіху всього інтер'єру. Для того щоб уникнути враження "виставкового залу", рекомендується звільнити частину стін від предметів меблів.
- Різні відтінки. При підборі гами для інтер'єру існує правило: не більше трьох локальних кольорів одночасно. Можна використовувати додаткові відтінки.
- Багато декору. В інтер'єрі повинні бути різні орнаменти в ідентичних відтінках або ж ідентичні орнаменти в різних кольорах.
- Надмірна концентрація предметів. За словами фахівчині, не варто перевантажувати інтер'єр зайвими елементами.
- Вважати, що кожен предмет інтер'єру має лише одне призначення.
А що, якщо пуф чи банкетку перетворити в нічний столик? Або зробити з книжкового стелажа перегородку, яка зонує кухню і вітальню? Зміна призначення – один з найефективніших і модних прийомів сучасного декорування. Не соромтеся придумувати додаткові функції для ваших меблів,
– пояснила Вікторія Морозова.
Інтер'єр повинен бути лаконічним і стильним – уникайте зайвого / Фото salon
Цікаво Найбільш "ненажерлива" побутова техніка у квартирі: факти, яких ви не знали
- Правильне освітлення. Рекомендується продумати багато освітлювальних приладів і використовувати кожен з них в залежності від ситуації.
- Використовувати "обманку", яка не обманює. Йдеться про панорамні шпалери або імітацію цегельної кладки в інтер'єрі. За словами дизайнерки, ці прийоми здешевлюють приміщення.