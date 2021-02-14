Распространенные ошибки в декоре интерьера квартиры: как их избежать
В декоре интерьера довольно часто владельцы делают ошибки, которые впоследствии могут стать роковыми и испортить все помещение.
Источник:Инстаграм Виктории Морозовой
Каких решений следует избегать, чтобы жилье выглядело стильно и дорого, рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.
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Декорирование каждого дома индивидуально и зависит от множества факторов. Но все же основные базовые правила и принципы существуют,
– отметила Морозова.
Самые распространенные ошибки в интерьере
- Мебель вдоль стен. По словам дизайнера интерьера, продуманная планировка является половиной успеха всего интерьера. Для того чтобы избежать впечатления "выставочного зала", рекомендуется освободить часть стен от предметов мебели.
- Разные оттенки. При подборе гаммы для интерьера существует правило: не более трех локальных цветов одновременно. Можно использовать дополнительные оттенки.
- Много декора. В интерьере должны быть разные орнаменты в идентичных оттенках или же идентичные орнаменты в разных цветах.
- Чрезмерная концентрация предметов. По словам специалиста, не стоит перегружать интерьер лишними элементами.
- Cчитать, что каждый предмет интерьера имеет только одно назначение.
А что, если пуф или банкетку превратить в ночной столик? Или сделать из книжного стеллажа зонирующую перегородку между кухней и гостиной? Изменение назначения – один из самых эффективных и модных приемов современного декорирования. Не стесняйтесь придумывать дополнительные функции для вашей мебели,
– пояснила Виктория Морозова.
Интерьер должен быть лаконичным и стильным – избегайте лишнего / Фото salon
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- Правильное освещение. Рекомендуется продумать много осветительных приборов и использовать каждый из них в зависимости от ситуации.
- Использовать "обманку", которая не обманывает. Речь идет о панорамных обоях или имитации кирпичной кладки в интерьере. По словам дизайнера, эти приемы удешевляют помещение.
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