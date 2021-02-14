В декоре интерьера довольно часто владельцы делают ошибки, которые впоследствии могут стать роковыми и испортить все помещение.

Каких решений следует избегать, чтобы жилье выглядело стильно и дорого, рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.

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Декорирование каждого дома индивидуально и зависит от множества факторов. Но все же основные базовые правила и принципы существуют,

– отметила Морозова.

Самые распространенные ошибки в интерьере

Мебель вдоль стен. По словам дизайнера интерьера, продуманная планировка является половиной успеха всего интерьера. Для того чтобы избежать впечатления "выставочного зала", рекомендуется освободить часть стен от предметов мебели.

По словам дизайнера интерьера, продуманная планировка является половиной успеха всего интерьера. Для того чтобы избежать впечатления "выставочного зала", рекомендуется освободить часть стен от предметов мебели. Разные оттенки. При подборе гаммы для интерьера существует правило: не более трех локальных цветов одновременно. Можно использовать дополнительные оттенки.

При подборе гаммы для интерьера существует правило: не более трех локальных цветов одновременно. Можно использовать дополнительные оттенки. Много декора. В интерьере должны быть разные орнаменты в идентичных оттенках или же идентичные орнаменты в разных цветах.

В интерьере должны быть разные орнаменты в идентичных оттенках или же идентичные орнаменты в разных цветах. Чрезмерная концентрация предметов. По словам специалиста, не стоит перегружать интерьер лишними элементами.

По словам специалиста, не стоит перегружать интерьер лишними элементами. Cчитать, что каждый предмет интерьера имеет только одно назначение.

А что, если пуф или банкетку превратить в ночной столик? Или сделать из книжного стеллажа зонирующую перегородку между кухней и гостиной? Изменение назначения – один из самых эффективных и модных приемов современного декорирования. Не стесняйтесь придумывать дополнительные функции для вашей мебели,

– пояснила Виктория Морозова.

Интерьер должен быть лаконичным и стильным – избегайте лишнего / Фото salon

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