У 2021 році в тренді – екологічність, тому слід знати, скільки електроенергії споживає та чи інша техніка вдома.

Які побутові прилади споживають найбільше електрики і як можна заощадити, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Колєчкіна.

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У 2021 році продовжується тренд на екологічність і мінімалізм не тільки в інтер'єрах, а й в культурі споживання. Люди все частіше замислюються про цінність нашої планети і приходять до усвідомленого споживання. Електроенергії це теж стосується, тому хочу розповісти вам про побутових приладах, які найбільше використовують цей ресурс,

– зазначила Колєчкіна.

Скільки електроенергії споживають побутові прилади

Телевізор і ресивер . Включений у мережу телевізор, навіть якщо ви його не дивитесь, споживає близько 25 Вт на добу. У той же час ресивер супутникового телебачення "їсть" в 7-8 разів більше електроенергії, ніж ТБ.

. Включений у мережу телевізор, навіть якщо ви його не дивитесь, споживає близько 25 Вт на добу. У той же час ресивер супутникового телебачення "їсть" в 7-8 разів більше електроенергії, ніж ТБ. Комп'ютер і ноутбук . За словами дизайнерки інтер'єру, у цьому випадку все залежить від того, як сильно завантажений процесор комп'ютера, і які функції він виконує. Однак навіть у вимкненому стані (пори підключенні до мережі) він споживає не менше 100 Вт на добу, а у сплячому режимі – вдвічі більше.

. За словами дизайнерки інтер'єру, у цьому випадку все залежить від того, як сильно завантажений процесор комп'ютера, і які функції він виконує. Однак навіть у вимкненому стані (пори підключенні до мережі) він споживає не менше 100 Вт на добу, а у сплячому режимі – вдвічі більше. Холодильник . Цей агрегат працює цілодобово і витрачає близько 750 Вт на годину. Якщо ви хочете, щоб він "брав" менше енергії, слід розмістити холодильник подалі від плити і духовки.

. Цей агрегат працює цілодобово і витрачає близько 750 Вт на годину. Якщо ви хочете, щоб він "брав" менше енергії, слід розмістити холодильник подалі від плити і духовки. Пральна машина. Важливе значення має режим прання і заповненість машинки.

Чим вища температура води і чим більше речей убарабані, тим більше електроенергії буде витрачатися. Але і напівпорожня пралка – теж не вихід, краще вибрати еко-режим з низькою температурою,

– пояснила Колєчкіна.

Споживання електрики технікою залежить від багатьох факторів​ / Фото pinterest

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Бойлер . Для того щоб трохи заощадити, вибирайте середній режим нагріву, якщо ж протягом дня ви не використовуєте гарячу воду – зручніше вимикати прилад до вечора.

. Для того щоб трохи заощадити, вибирайте середній режим нагріву, якщо ж протягом дня ви не використовуєте гарячу воду – зручніше вимикати прилад до вечора. Посудомийна машина . Ця техніка вигідна у тому випадку, якщо ви повністю її завантажуєте.

. Ця техніка вигідна у тому випадку, якщо ви повністю її завантажуєте. Духовка і плита.

У раціональному використанні цих приладів є свої правила: каструлі, підібрані за розміром конфорки, заощадять електрику, а духовка, вимкнена до завершення приготування, дозволить використовувати накопичене тепло,

– розповіла дизайнерка інтер'єру.