Найбільш "ненажерлива" побутова техніка у квартирі: факти, яких ви не знали
У 2021 році в тренді – екологічність, тому слід знати, скільки електроенергії споживає та чи інша техніка вдома.
Джерело:Інстаграм Анни Колєчкіної
Які побутові прилади споживають найбільше електрики і як можна заощадити, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Колєчкіна.
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У 2021 році продовжується тренд на екологічність і мінімалізм не тільки в інтер'єрах, а й в культурі споживання. Люди все частіше замислюються про цінність нашої планети і приходять до усвідомленого споживання. Електроенергії це теж стосується, тому хочу розповісти вам про побутових приладах, які найбільше використовують цей ресурс,
– зазначила Колєчкіна.
Скільки електроенергії споживають побутові прилади
- Телевізор і ресивер. Включений у мережу телевізор, навіть якщо ви його не дивитесь, споживає близько 25 Вт на добу. У той же час ресивер супутникового телебачення "їсть" в 7-8 разів більше електроенергії, ніж ТБ.
- Комп'ютер і ноутбук. За словами дизайнерки інтер'єру, у цьому випадку все залежить від того, як сильно завантажений процесор комп'ютера, і які функції він виконує. Однак навіть у вимкненому стані (пори підключенні до мережі) він споживає не менше 100 Вт на добу, а у сплячому режимі – вдвічі більше.
- Холодильник. Цей агрегат працює цілодобово і витрачає близько 750 Вт на годину. Якщо ви хочете, щоб він "брав" менше енергії, слід розмістити холодильник подалі від плити і духовки.
- Пральна машина. Важливе значення має режим прання і заповненість машинки.
Чим вища температура води і чим більше речей убарабані, тим більше електроенергії буде витрачатися. Але і напівпорожня пралка – теж не вихід, краще вибрати еко-режим з низькою температурою,
– пояснила Колєчкіна.
Споживання електрики технікою залежить від багатьох факторів / Фото pinterest
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- Бойлер. Для того щоб трохи заощадити, вибирайте середній режим нагріву, якщо ж протягом дня ви не використовуєте гарячу воду – зручніше вимикати прилад до вечора.
- Посудомийна машина. Ця техніка вигідна у тому випадку, якщо ви повністю її завантажуєте.
- Духовка і плита.
У раціональному використанні цих приладів є свої правила: каструлі, підібрані за розміром конфорки, заощадять електрику, а духовка, вимкнена до завершення приготування, дозволить використовувати накопичене тепло,
– розповіла дизайнерка інтер'єру.
- Зарядні пристрої. Колєчкіна уточнила, що самі зарядки споживають лише 1,5 Вт на добу, але оскільки заряджається дуже багато різних гаджетів, слід пам'ятати, що вони збільшують споживання енергії.
- Дрібні побутові прилади. Найбільше світла використовує та техніка, яка генерує тепло: електрочайник, фен, праска, мікрохвильова піч, мультиварка або гриль – 1,5-2,5 кВт на годину.
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