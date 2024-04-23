Росія за два роки зруйнувала стільки житла, що треба будувати п'ять років: дані у квадратах

Держава отримала вже понад 640 тисяч повідомлень у ДІї про пошкодження чи знищення житла від українців. У квадратах це становить кілька десятків мільйонів.

Загалом мовиться про 50 мільйонів квадратних метрів знищеного і пошкодженого житла. Про це заявила голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

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Треба відбудовувати п'ять років

До повномасштабного вторгнення в Україні вводили в експлуатацію в середньому 10 мільйонів квадратів житла щороку. Тому відновлювати нерухомість потрібно буде точно 5 років.

Нам Росія за 2 роки зруйнувала те, що треба будувати 5 років. За 2023 рік ми отримали 98 тисяч заяв – 52 тисячі задоволені, люди отримали 5 мільярдів гривень компенсації за пошкоджене житло,

– повідомила Шуляк.

Уряд видає житлові сертифікати власникам знищеної нерухомості за програмою "єВідновлення". За словами Олена Шуляк, люди купують нові квартири і будинки за сертифікати здебільшого на Київщині, але також і в прикордонних областях.

"В лідерах Київ, Київська область, але також люди обирають жити в Харківській, Чернігівській областях", – заявила Шуляк.

Яку найбільшу суму компенсації можна отримати

Найбільша сума компенсації за пошкоджену квартиру становить 350 тисяч гривень, а за будинок – 500 тисяч гривень.

Що стосується розміру виплати за зруйноване житло, то чітко визначеної немає. Очевидно, її визначають індивідуально в кожному випадку. Відомо, що компенсацію надають лише в межах визначеної площі (до 150 квадратів для квартир, та до 200 квадратів для будинків).