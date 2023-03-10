Старе поштове відділення значно модернізували, але зберегли старовинні елементи. Вартість нерухомості складає 650 тисяч доларів.

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Що можна побачити всередині

Світло потрапляє в дім через чотири стулки вікон, які спочатку складали фасад поштового відділення. Через це приміщення виглядають просторими.

Зона вітальні веде до просторої кухні та сусіднього домашнього офісу з підігрівом підлоги. Також є додаткова сімейна кімната, розташована за кабінетом на першому поверсі.

Загалом будинок вмішує п'ять двомісних спалень, три з яких мають власні ванні кімнати.

На місці пошти облаштували будинок / Фото Humberts

Житло розташоване в Амплфорті – селі на південній околиці Національного парку Норт-Йорк-Мурс. Тут є два громадські будинки, магазин, пошта, лікарня, початкові школи, церкви.