Старое почтовое отделение существенно модернизировали, но сохранили старинные элементы. Стоимость недвижимости составляет 650 тысяч долларов.

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Что посмотреть внутри

Свет попадает в дом через четыре створки окон, первоначально составлявших фасад почтового отделения. Поэтому помещения выглядят просторными.

Зона гостиной ведет к просторной кухне и соседнему домашнему офису с подогревом пола. Также есть дополнительная семейная комната, расположенная за кабинетом на первом этаже.

В общей сложности дом вмещает пять двухместных спален, три из которых имеют собственные ванные комнаты.

На месте почты обустроили дом / Фото Humberts

Жилье расположено в Амплфорте – деревне на южной окраине Национального парка Норт-Йорк-Мурс. Здесь есть два общественных дома, магазин, почта, больница, начальные школы, церкви.