Де розмістити на кухні посудомийну машину: три золоті поради

Зазвичай посудомийну машину розташовують близько до розетки, і це логічне й правильне рішення. Однак це не єдиний фактор, який треба враховувати під час розміщення.

Експерти з планування та провідні дизайнери поділилися порадами про те, яке місце стане ідеальним для посудомийної машини. Є три чудові варіанти, і всі вони залежать від ваших потреб і вподобань – обирайте свій.

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Візьміть до уваги рівень шуму

Посудомийна машина трохи шумить, тому місце, де ви її поставите, має велике значення. Останнє, що вам хочеться під час приготування їжі – це чути постійне дзижчання цього приладу.

Дизайнери радять приділяти особливу увагу рівню шуму. Сукупний гул від таких приладів, як холодильники та посудомийні машини, буває просто нестерпним. Тому вибирайте рівень близько 50 децибелів і нижче всього, що купуєте.

З лівого або правого боку від раковини

Рішення про те, чи посудомийна машина має стояти ліворуч, чи праворуч від раковини, може здатися дрібницею. Та якщо ви дослухаєтеся до цієї поради, то будете дуже вдячні експертам.

Правильної відповіді тут немає, усе залежить від вас. Якщо ви правша, то, як правило, тримаєте тарілку в лівій руці, а правою рукою її миєте. У такому разі вам легше завантажити посудомийну машину, якщо вона зліва від раковини.

Подібним чином, якщо ви лівша, вам слід розташувати посудомийну машину з протилежного боку раковини, щоб ви могли з такою ж легкістю дістатися до неї.

Вбудована в кухонну шафу

Вбудована техніка дуже компактна, тому зараз їй надають більшу перевагу. Вона не займає простір, що особливо добре на маленьких кухнях. Посудомийну машину ви можете облаштувати в нижній кухонній шафі, де є достатньо місця.

Вбудований варіант посудомийної машини / Фото Future