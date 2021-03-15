Доволі часто жителі новобудов замовляють встановлення металопластикових вікон у квартирах. Це пов'язано з тим, що якість вікон, встановлених забудовником, їх не влаштовує.

Чи у всіх новобудовах варто міняти вікна та як оцінити стан тих, що встановлені забудовником, розповіли у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

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Склопакети в новобудовах, дійсно, не завжди відповідають стандартам якості. Вони мають дефекти через те, що багато забудовників не контролюють роботу монтажних бригад. На якості вікон також негативно відбиваються оздоблювальні роботи, які виконують на фінальній стадії будівництва. Однак у багатьох новобудовах віконні конструкції відповідають усім існуючим вимогам. Тому в першу чергу потрібно оцінити стан вікон,

– зазначили у РІЕЛ.

Які дефекти вікон найчастіше зустрічаються у новобудовах

Труднощі з відкриванням і закриванням. Якщо конструкція виготовлена ​​і встановлена ​​правильно, таких проблем виникати не має. У разі якщо вони є, це може стати наслідком використання дешевої фурнітури та неправильного монтажу. Крім того, деякі бригади встановлюють недостатньо кріпильних елементів, що призводить до труднощів з відкриванням вікон. Виявлення конденсату і обледеніння на склі, промерзання відкосів. Буває, що конденсат на склі з'являється через підвищену вологість повітря у приміщенні та після провітрювання зникає. Якщо ж волога є на нових пластикових вікнах у кімнаті, яка гарно провітрюється, це говорить про дефект монтажного шву. Зміна відтінку світлопрозорих конструкцій (СПК) або окремих її частин. Якщо колір вікна змінюється – це свідчить про використання неякісних матеріалів при виготовленні конструкції. Запотівання скла всередині склопакету.

Внутрішня поверхня СПК пітніє при її розгерметизації і при недостатній кількості осушувача. В якості осушувача використовують силікагель або молекулярні сита. Ці речовини не дозволяють волозі скупчуватися всередині пакета,

– зазначили у РІЕЛ.

Злипання скла. Якщо йдеться про великі конструкції, скло у них може деформуватися і злипатися одне з одним. Це у свою чергу призводить до втрати тепло- і шумоізоляційних властивостей. Порушення герметичності СПК. Якщо стулки погано прилягають до рами – у щілини задуває вітер і потрапляє дощ. Причиною може бути деформація рами чи стулки, або неправильне регулювання петель.

Від якості вікон залежить комфорт під час проживання у квартирі / Фото riel

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Яким має бути якісне пластикове вікно

Якщо металопластикове вікно у новобудові зовні немає дефектів, його якість можна оцінити іншими способами.

Оцинкована сталь товщиною від 1,5 міліметрів вважається найкращим матеріалом для профілю. Ширина профілю залежить від кількості камер. Для прикладу, у трьохкамерній СПК має бути не менше 57 міліметрів. Крім того, деякі виробники закріплюють додаткову раму, що дозволяє покращити теплоізоляційні властивості виробу.

Якість вікон також залежить від самого склопакету. Зокрема, у житлі встановлюють трьохкамерні СПК. У них гарна тепло- і шумоізоляція, а також вони добре затримують ультрафіолетове випромінювання. У РІЕЛ пояснили, що найкращі ізоляційні характеристики мають енергозберігаючі вікна, а захистити кімнату від потрапляння сонячних променів дозволяють СПК з дзеркальним покриттям. При цьому товщина скла має бути не меншою, ніж 4 міліметри.

Перед купівлею квартири – оцініть якість вікон / Фото riel

Особливу увагу варто звернути на ущільнювач – від нього залежать теплоізоляційні властивості виробу. Найнадійнішим вважається чорний ущільнювач.

Якісною також має бути фурнітура. Від цього залежить працездатність всієї конструкції. Оскільки фурнітура – складний механізм, небажано, щоб вона була з м'якого металу або пластмаси.

Для того щоб перевірити працездатність механізму, потрібно відкрити і закрити стулки у всіх положеннях. Механізм має працювати легко, без заїдань та збоїв.

Щільність прилягання стулки до рами можна перевірити за допомогою газетного листа. Папір поміщають між стулкою і рамою, потім закривають вікно. Якщо конструкція відповідає стандартам якості, дістати газету буде дуже складно. Між рамою і стіною повинно бути не менше, ніж 1,5 сантиметри. Така відстань необхідна для створення якісного монтажного шва. Якщо СПК буде встановлена ​​впритул до стіни, то взимку вона буде промерзати,

– додали у РІЕЛ.

Будівельну піну при монтажі варто захистити ущільнювальною стрічкою або герметиком. За словами спеціалістів, якщо не закрити піну – це призведе до появи цвілі та розхитування рами.

Важливо: я кщо на віконних конструкціях немає дефектів і вони відповідають усім стандартам якості – їх можна не міняти.

Якщо вікна від забудовника якісні, їх можна не міняти / Фото riel