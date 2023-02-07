Як повномасштабне вторгнення вплинуло на ринок нерухомості Росії та окупованого Криму

Російські окупанти сподівалися захопити українські помешкання, але хоробрі воїни ЗСУ завадили їхньому злочинному плану. В результаті від агресора відвернувся увесь світ, а ціна нерухомості в Росії та в окупованому Криму обвалилася.

Повномасштабне вторгнення та мобілізація у Росії призвели до того, що московити почали збувати власність не тільки в окупованому Криму, а й у Москві та прикордонних з Україною областях.

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В окупованому Криму бум на продаж квартир

Трикімнатна квартира в центрі Севастополя, з меблями та ремонтом виставлена на продажу ще з червня, її вартість – 47 тисяч євро. Це чверть від початкової ціни. Зараз на продаж виставлено у 2 – 2,5 раза більше нерухомості, ніж до повномасштабного вторгнення.

Через припинення авіасполучення та війну туристичний потік у Криму скоротився вдвічі. Водночас зменшується й кількість охочих переселитися на півострів. За останні кілька років основна маса покупців нерухомості в Криму була з Москви, Санкт-Петербурга, ряду регіонів Уралу і Сибіру. Зараз вони бояться інвестувати в курортну нерухомість і переїжджати до Криму.

Розпродаж нерухомості у Севастополі / Фото unsplash

Лише за жовтень – грудень 2022 року в Севастополі квадратний метр нерухомості подешевшав на 3,5% та на 1,3% у Сімферополі. Продавці готові знижувати ціни, щоб укласти угоду, пропонуючи великі знижки.

Яка ситуація у Росії

Схожа ситуація зафіксована і в прикордонних регіонах країни-агресора. У Білгородській області в січні цього року на продаж виставлено в 1,5 раза більше квартир, ніж рік тому: майже 35 тисяч. У січні 2023 року рівень пропозицій досягнув рекордного рівня за останні 2 роки.

Місцеві жителі розглядають можливість переїзду в більш безпечний регіон, але це не так просто: ніхто не хоче купувати нерухомість в прикордонних містах. Ціни на нерухомість в Білгородській області падають ще з червня.

У великих містах Росії масовий розпродаж нерухомості почався ще весною 2022 року. За даними Сбербанку, у листопаді в Москві та Московській області виставлено найбільшу кількість квартир на продаж за останні чотири роки.

Санкт-Петербург і Петербурзька область також побили чотирирічний рекорд, пік продажів був зафіксований у серпні та вересні. Однак покупців небагато: кількість іпотечних угод у великих містах Росії впала на 35 – 39% у порівнянні з минулим роком.