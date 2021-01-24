Поєднання кольорів в інтер'єрі 2021: красиві приклади і фото

З кожним роком в дизайні інтер'єру з'являється щось нове: рішення, прийоми, кольори.

Які колірні поєднання актуальні у 2021 році, показала дизайнерка інтер'єру Катя Луференко у своєму Instagram.

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Інститут Pantone представив два головних кольори – це жовтий і сірий, ви напевно чули і бачили їх. Але колірні тренди перетікають з одних відтінків в родинні, тому самі трендові теракотові і ментолові відтінки не можуть просто взяти і стати не модними, – зазначила Луференко.

Вона зазначила, що кольори перетікають з холодних – в тепліші, зі світлих – в темні відтінки того ж кольору.

Катя Луференко показала найстильніші поєднання кольорів в інтер'єрі. Пропонуємо ознайомитися з ними нижче:

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