С каждым годом в дизайне интерьера появляется что-то новое: решения, приемы, цвета.

Какие цветовые сочетания актуальны в 2021 году, показала дизайнер интерьера Катя Луференко в своем Instagram.

Читайте Декор стен в интерьере: дизайнер назвала несколько актуальных фишек

Институт Pantone представил два главных цвета – это желтый и серый, вы наверняка слышали и видели их. Но цветовые тренды перетекают из одних оттенков в родственные, поэтому самые трендовые терракотовые и ментоловые оттенки не могут просто взять и стать не модными, – отметила Луференко.

Она отметила, что цвета перетекают из холодных – в более теплые, из светлых – в темные оттенки того же цвета.

Катя Луференко показала самые стильные сочетания цветов в интерьере. Предлагаем ознакомиться с ними ниже:

Интересно Чего избегать в интерьере: дизайнер назвала 5 устаревших приемов