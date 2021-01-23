Для того щоб урізноманітнити й оживити інтер'єр квартири або будинку, достатньо декорувати стіни.

Як це зробити стильно, і на що звернути увагу, розповіла дизайнерка інтер'єру design_dizart в Instagram.

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Змінити інтер'єр і надати йому жвавості завжди допоможе декор. Якщо розставити по кімнаті декор можна кілька разів, і шукати для нього ідеальне місце, то один раз просвердливши стіну, вже складно буде пересувати весь настінний декор, коли захочеться, – зазначила дизайнерка інтер'єру.

Корисні поради та цікаві прийоми

Декорування стін необхідно спланувати заздалегідь: продумайте місце, розміщення і композицію, щоб все навколо поєднувалося за розміром і стилем. Декор стін повинен гармоніювати з меблями:

за розміром;

зручністю розташування (правильна висота над диваном, наприклад);

"грати" за кольором і відтінком.

Картини, фото та ін. мають знаходитися на правильній висоті. Якщо ви не впевнені у параметрах, існує загальне правило – декор розміщують на рівні очей (165-170 сантиметрів).

Декор має правильно розміщуватися на стіні / Фото remoo

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Пропорції. У просторому приміщенні маленькі картини і декор – недоречні. Вони можуть "загубитися". У маленькій кімнаті не варто розміщувати великі предмети. Декором можуть бути не тільки картини і фото, але також панно, дзеркала, цікаві полки і композиції. У передпокої – красиві гачки для одягу.

Під час декору стін дотримуйтесь пропорцій / Фото design-homes

Декор – це про вас. Надихайтеся картинками, але слухайте себе – наскільки ви хочете себе оточити цим. У декору немає меж – іронія, ніжність або сюрреалізм, – все, що вам близько, – додала дизайнерка інтер'єру.

Будь-декор повинен вписуватися в інтер'єр / Фото remoo