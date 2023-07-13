Коли дизайнери говорять про контрасти, то мають на увазі протиставлення: чорного білому, темного світлому тощо. Та все насправді значно складніше, особливо якщо справа стосується яскравих тонів.

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Контрастні поєднання у дизайні

Найлегше, мабуть, працювати з додатковими кольорами так, як усі звикли. Наприклад, є пари:

червоний і зелений;

фіолетовий і жовтий;

синій і оранжевий.

Деякі з популярних додаткових комбінацій – це лавандовий і ніжно-жовтий. Якщо їх правильно скомбінувати, вони виглядають збалансовано і сприймаються гармонійно.

Лавандовий та жовтий як додаткові кольори в кімнаті / Фото Design Cafe

Цю комбінацію використовують як базову. Її можна доповнити ще білими, бежевими, персиковими і м'ятними відтінками.

Помаранчевий і синій – гармонійна класика. Ці відтінки часто використовують в морській тематиці.

Синя шафа та оранжевий диван додають контрасту в інтер'єрі / Фото Natalie Papier

Будьте обережні з червоними і зеленими відтінками. У парі їх вважають найскладнішим поєднанням