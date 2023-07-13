Когда дизайнеры говорят о контрастах, то подразумевают противопоставление: черного белого, темного светлого и т.д. Но все действительно значительно сложнее, особенно если дело касается ярких тонов.
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Контрастные сочетания в дизайне
Легче всего, пожалуй, работать с дополнительными цветами так, как все привыкли. Например, есть пары:
- красный и зеленый;
- фиолетовый и желтый;
- синий и оранжевый.
Некоторые из популярных дополнительных комбинаций – это лавандовый и нежно-желтый. Если их правильно скомбинировать, они смотрятся сбалансированно и воспринимаются гармонично.
Лавандовый и желтый в качестве дополнительного цвета в комнате / Фото Design Cafe
Эту комбинацию используют как базовую. Ее можно дополнить еще белыми, бежевыми, персиковыми и мятными оттенками.
Оранжевый и синий – гармоничная классика. Эти оттенки часто используются в морской тематике.
Синий шкаф и оранжевый диван придают контрасту в интерьере / Фото Natalie Papier
Будьте осторожны с красными и зелеными оттенками. В паре их считают самым сложным сочетанием