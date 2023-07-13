Як правильно поєднувати кольори: найкращі контрастні комбінації в інтер'єрі

Під час ремонту дуже важливо правильно підібрати контрастні кольори, які будуть вдало поєднуватися між собою. Це дуже важливо для успішного результату.

Коли дизайнери говорять про контрасти, то мають на увазі протиставлення: чорного білому, темного світлому тощо. Та все насправді значно складніше, особливо якщо справа стосується яскравих тонів.

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Контрастні поєднання у дизайні

Найлегше, мабуть, працювати з додатковими кольорами так, як усі звикли. Наприклад, є пари:

червоний і зелений;

фіолетовий і жовтий;

синій і оранжевий.

Деякі з популярних додаткових комбінацій – це лавандовий і ніжно-жовтий. Якщо їх правильно скомбінувати, вони виглядають збалансовано і сприймаються гармонійно.

Лавандовий та жовтий як додаткові кольори в кімнаті / Фото Design Cafe

Цю комбінацію використовують як базову. Її можна доповнити ще білими, бежевими, персиковими і м'ятними відтінками.

Помаранчевий і синій – гармонійна класика. Ці відтінки часто використовують в морській тематиці.

Синя шафа та оранжевий диван додають контрасту в інтер'єрі / Фото Natalie Papier

Будьте обережні з червоними і зеленими відтінками. У парі їх вважають найскладнішим поєднанням