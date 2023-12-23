Звичайно, що насамперед варто покладатися на власні вподобання й обирати шафи й стільниці тих кольорів, які ви вважаєте красивими. Проте важливо, щоб вони були не лише гарними, а й вдало поєднувалися між собою.

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Зелені шафи та білі стільниці

Вже не один рік кухні в зеленому та смарагдовому кольорах дуже популярні. І не дарма, адже це вишукані відтінки, які називають коштовними. Дизайнери дуже радять придбати до кухні саме зелені шафи та поєднати їх з білими стільницями.

"Мені подобається італійський мармур відтінку слонової кістки з бордово-бузковими й зеленими прожилками. Щоб додати драми, я обрала б шафи темно-зеленого або фіолетового кольору", – каже дизайнерка з Атланти Крістін Конг.

Тренд на зелені кухні не минає / Фото deVOL

Чорні шафи з білими стільницями

Дизайнери також радять обирати протилежності, щоб "зробити заяву та уникнути м'якого звичного ефекту".

"Ось чому я зазвичай заохочую своїх клієнтів змінити колірну схему між шафами та стільницею. Якщо у вас біла кухонна шафа, виберіть темний колір стільниці. Якщо шафа по периметру біла з чорною стільницею, зробіть кухонний острів чорним з білою стільницею. Це додає життя загальному дизайну кухні", – каже американський дизайнер з Міссурі Томас Борчердінг.

Білі мармурові стільниці на тлі чорних шаф / Фото Fenwick & Tilbrook

Шафи з оригінального дерева зі світлою стільницею

Для створення затишної атмосфери дерево та мармур є виграшним поєднанням. Та обирати краще саме темний відтінок дерева.

"Світлий мармур гарантує, що кімната з темнішими шафами все ще буде світлою та просторою. А якщо вам потрібна альтернатива мармуру, яка не потребуватиме постійного обслуговування, оберіть кварц. Цей матеріал має такий самий гарний вигляд, але за ним легше доглядати", – каже експертка Геба Гаттон.

Найкраще білий поєднувати з темною деревиною / Фото deVOL