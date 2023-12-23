Конечно, прежде всего следует полагаться на собственные предпочтения и выбирать шкафы и столешницы тех цветов, которые вы считаете красивыми. Однако важно, чтобы они были не только красивы, но и удачно сочетались между собой.

Обратите внимание Защитные сооружения в новостройках: повлияют ли укрытие на стоимость квартир и сроки сдачи объекта

Зеленые шкафы и белые столешницы

Уже не один год кухни в зеленом и изумрудном цветах очень популярны. И не зря, ведь это изысканные оттенки, которые называют ценными. Дизайнеры очень советуют купить в кухне именно зеленые шкафы и соединить их с белыми столешницами.

"Мне нравится итальянский мрамор оттенка слоновой кости с бордово-сиреневыми и зелеными прожилками. Чтобы добавить драмы, я бы выбрала шкафы темно-зеленого или фиолетового цвета", – говорит дизайнер из Атланты Кристин Конг.

Тренд на зеленые кухни не проходит / Фото deVOL

Черные шкафы с белыми столешницами

Дизайнеры также советуют выбирать противоположности, чтобы "сделать заявление и избежать мягкого привычного эффекта".

Вот почему я обычно поощряю своих клиентов изменить цветовую схему между шкафами и столешницей. Если у вас белый кухонный шкаф, выберите темный цвет столешницы. Если шкаф по периметру белый с черной столешницей, сделайте кухонный остров черным с белой столешницей. кухни", – говорит американский дизайнер из Миссури Томас Борчердинг.

Белые мраморные столешницы на фоне черных шкафов / Фото Fenwick & Tilbrook

Шкафы из оригинального дерева со светлой столешницей

Для создания уютной атмосферы дерево и мрамор представляют собой выигрышное сочетание. Но выбирать лучше именно темный оттенок дерева.

"Светлый мрамор гарантирует, что комната с более темными шкафами все еще будет светлой и просторной. А если вам нужна альтернатива мрамору, которая не потребует постоянного обслуживания, выберите кварц. Этот материал выглядит так же хорошо, но за ним легче ухаживать", – говорит. эксперт Геба Гаттон.

Лучше всего белый сочетать с темной древесиной / Фото deVOL