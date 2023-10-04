Капсула часу: ви будете в захваті від цього вишуканого готелю 1880 року

Вже понад століття втомлені мандрівники зупиняються на відпочинок у цьому готелі 1880 року. Зараз історичну власність у Лос-Амосі вирішили продати за понад 5 мільйонів доларів.

Нинішні власники викупили будівлю у 2016 році та почали ремонт у занедбаному приміщенні. Здебільшого оновлення стосувалися електрики, сантехніки, фарбування стін тощо. Власники навіть мали змогу насолоджуватися "творчою свободою" в окремих частинах історично важливої ​​будівлі. Та зовні готель вони не оновлювали зовсім, оскільки це історична будівля.

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Готель наче переносить у 19 століття

Останнім часом це місце здавали в оренду для весільної пари на 48 годин. Протягом цього часу вони мають доступ до восьми готельних номерів, комерційної кухні й танцювального залу. Окрім того, в готелі є власник салон, який доступний лише орендарям.

Свого часу протягом 100 з гаком років будівля також була приватною резиденцією. В готелі досі є "кімната менеджера", де жив чоловік, який обслуговував будинок.

Дизайн інтер'єру виконаний у класичному стилі. Під час ремонту власники зберегли більшість оригінальних деталей, тому готель є справжньою капсулою часу.

Інтер'єр просто вражає / Фото Sotheby's International Realty

Разом з готелем власники можуть продати частину свого бізнесу з ліцензією на алкогольні напої. Продавець навіть погодився б залишитися керувати готелем на певний час, поки нові власники вивчать правила.

Регіон, де розташований готель, відомий завдяки чудовим винам та смачній їжі. Тож агенти з нерухомості кажуть, що це ідеальне місце для життя чи заробітку.